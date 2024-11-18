اكتشفي بنفسك سرطان الثدي مبكرا

هل تعدين نفسك دائما بإجراء فحص ذاتي شهري للثدي بعد زيارتك الدورية لطبيب النساء، ثم تتجاهلين الأمر؟



في الحقيقة لا ينبغي أن تفعلي ذلك، لأن سرطان الثدي لا يسبب عادة أي أعراض أو ألم في البداية، وفقا للدكتور كلاوس دوبيك، رئيس جمعية أطباء النساء المحترفين في ألمانيا "بي في إف" (BVF). وكلما تم اكتشافه وعلاجه مبكرا، كانت فرص الشفاء أفضل، حيث إنه قابل للعلاج بشكل كبير في مراحله الأولى.



كيف يجري الفحص الذاتي للثدي؟

الإضاءة الجيدة: ينصح الدكتور دوبك بفحص الثدي بعناية أمام المرآة.



التغييرات الظاهرة: هل هناك أي تغيير في شكل أو حجم الثدي؟ هل يوجد أي تورم؟ ارفعي ذراعيك وافحصي ما إذا كان هناك أي تغييرات، مثل تجاعيد أو تنقر في الجلد يشبه قشر البرتقال.



لون الجلد: تقشر الجلد أو تغير لونه (احمرار أو وردية عند النساء ذوات البشرة البيضاء، واحمرار أو اسمرار عند النساء ذوات البشرة الداكنة) يمكن أن يكون علامة على مشكلة.



تحسس الثدي: تحسسي الثديين للبحث عن أي كتل أو مناطق سميكة غير مألوفة، ولا تنسي فحص منطقة الإبط، حيث توجد أنسجة الثدي هناك أيضا.



أعراض أخرى: الألم أو التورم أو الشعور بجذب طفيف في الثدي أثناء الفحص يمكن أن يكون علامات تحذيرية، وكذلك أي إفرازات من الحلمة سواء كانت شفافة أو دموية.



وإذا لاحظتِ أي شيء مشبوه، تنصحك جمعية "بي في إف" بمراجعة الطبيب فورا، وتذكري أن أي علامة مشبوهة لا تعني بالضرورة أنك مصابة بسرطان الثدي.



ما أفضل وقت للفحص؟

خلال الدورة الشهرية: أفضل وقت للفحص الذاتي هو بين اليوم الثالث والسابع من بداية الدورة، حيث يكون نسيج الغدد أكثر ليونة، مما يجعل الكتل أو المناطق السميكة أسهل في الكشف.



بعد أو قبل الدورة الشهرية: إذا كنتِ بعد انقطاع الطمث أو لا تمرين بالدورة لأسباب أخرى، حاولي اختيار يوم ثابت كل شهر لإجراء الفحص، ويمكنك ضبط تذكير على هاتفك لتجنب النسيان.



نصيحة إضافية

الفحص الذاتي المنتظم للثدي يجعلكِ أكثر دراية بحالة ثدييك، مما يساعدكِ على ملاحظة أي تغييرات بسهولة أكبر.



وأخيرا، تؤكد جمعية "بي في إف" أن الفحص الذاتي للثدي ليس بديلا عن الفحوصات السريرية المنتظمة التي يجريها متخصصون في الرعاية الصحية، أو عن تصوير الثدي بالأشعة للكشف المبكر عن سرطان الثدي. الجزيرة

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