الفلبين والولايات المتحدة توقّعان اتفاقًا لتبادل المعلومات العسكرية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقّعت الفلبين والولايات المتحدة يوم الاثنين اتفاقًا لتبادل المعلومات العسكرية، مما يعزز العلاقات الدفاعية بين البلدين في مواجهة تحديات أمنية مشتركة في المنطقة.
وشهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الفلبيني جيلبرتو تيودورو توقيع الاتفاقية في مقر القيادة العسكرية في مانيلا، حيث أطلقا أيضًا مشروعًا لإنشاء مركز تنسيق لتسهيل التعاون بين قوات البلدين المسلحة.
الاتفاق، الذي يحمل اسم "اتفاق الأمن العام للمعلومات العسكرية" (GSOMIA)، يسمح بتبادل المعلومات العسكرية المصنفة بسرية عالية بين البلدين بشكل آمن.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفلبينية، أرسينيو أندولونغ: "لن يوفر هذا فقط للفلبين الوصول إلى تقنيات وقدرات أعلى من الولايات المتحدة، بل سيفتح الباب لإبرام اتفاقيات مماثلة مع دول ذات توجهات مشتركة".
تعززت العلاقات الأمنية بين البلدين بشكل كبير خلال عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، حيث يسعى الطرفان لمواجهة ما يعتبرانه سياسات عدوانية من الصين في بحر الصين الجنوبي وقرب تايوان.
من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الصينية من أن أي اتفاقيات عسكرية أو تعاون أمني يجب ألا "تستهدف أو تضر بمصالح طرف ثالث، وألا تقوض السلام الإقليمي أو تزيد التوترات".
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان: "الخيار الصحيح الوحيد لضمان الأمن الوطني والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة هو التمسك بعلاقات حسن الجوار والاستقلال الاستراتيجي".
وتربط البلدين معاهدة دفاع مشترك تعود إلى عام 1951، يمكن تفعيلها في حال تعرض أي منهما لهجوم، بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي.
وأشاد أوستن خلال حفل تدشين مركز التنسيق بـ"التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه الفلبين"، مشيرًا إلى أن المركز سيسهم في تبادل المعلومات في الوقت الفعلي ويعزز التعاون العملياتي بين الحلفاء.
وأضاف: "سيكون هذا المركز مكانًا يمكن فيه لقواتنا العمل جنبًا إلى جنب لمواجهة التحديات الإقليمية".
في الوقت نفسه، أكدت الفلبين ثقتها في استمرار قوة التحالف مع الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وتواجه البلدان تصاعدًا في التصرفات العدوانية من الصين في بحر الصين الجنوبي، وهو ممر استراتيجي للتجارة العالمية بقيمة تزيد عن 3 تريليونات دولار سنويًا، والذي تدعي الصين سيادتها عليه بالكامل تقريبًا.
وفي عام 2016، قضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بعدم وجود أساس قانوني لمزاعم الصين في البحر، مؤيدة دعوى قدمتها الفلبين. لكن الصين رفضت الحكم، مما أدى إلى مواجهات بحرية وجوية متكررة بين الصين والفلبين، ما يجعل بحر الصين الجنوبي نقطة اشتعال محتملة بين واشنطن وبكين.
وقال تيودورو خلال الحفل: "وجود الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ضروري للحفاظ على السلام والاستقرار"، مؤكدًا تصريحات سابقة للرئيس ماركوس.- وكالات
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