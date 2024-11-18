الفلبين والولايات المتحدة توقّعان اتفاقًا لتبادل المعلومات العسكرية

وقّعت الفلبين والولايات المتحدة يوم الاثنين اتفاقًا لتبادل المعلومات العسكرية، مما يعزز العلاقات الدفاعية بين البلدين في مواجهة تحديات أمنية مشتركة في المنطقة.



وشهد الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الفلبيني جيلبرتو تيودورو توقيع الاتفاقية في مقر القيادة العسكرية في مانيلا، حيث أطلقا أيضًا مشروعًا لإنشاء مركز تنسيق لتسهيل التعاون بين قوات البلدين المسلحة.



الاتفاق، الذي يحمل اسم "اتفاق الأمن العام للمعلومات العسكرية" (GSOMIA)، يسمح بتبادل المعلومات العسكرية المصنفة بسرية عالية بين البلدين بشكل آمن.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفلبينية، أرسينيو أندولونغ: "لن يوفر هذا فقط للفلبين الوصول إلى تقنيات وقدرات أعلى من الولايات المتحدة، بل سيفتح الباب لإبرام اتفاقيات مماثلة مع دول ذات توجهات مشتركة".



تعززت العلاقات الأمنية بين البلدين بشكل كبير خلال عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، حيث يسعى الطرفان لمواجهة ما يعتبرانه سياسات عدوانية من الصين في بحر الصين الجنوبي وقرب تايوان.



من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الصينية من أن أي اتفاقيات عسكرية أو تعاون أمني يجب ألا "تستهدف أو تضر بمصالح طرف ثالث، وألا تقوض السلام الإقليمي أو تزيد التوترات".



وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان: "الخيار الصحيح الوحيد لضمان الأمن الوطني والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة هو التمسك بعلاقات حسن الجوار والاستقلال الاستراتيجي".



وتربط البلدين معاهدة دفاع مشترك تعود إلى عام 1951، يمكن تفعيلها في حال تعرض أي منهما لهجوم، بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي.



وأشاد أوستن خلال حفل تدشين مركز التنسيق بـ"التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه الفلبين"، مشيرًا إلى أن المركز سيسهم في تبادل المعلومات في الوقت الفعلي ويعزز التعاون العملياتي بين الحلفاء.



وأضاف: "سيكون هذا المركز مكانًا يمكن فيه لقواتنا العمل جنبًا إلى جنب لمواجهة التحديات الإقليمية".



في الوقت نفسه، أكدت الفلبين ثقتها في استمرار قوة التحالف مع الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.



وتواجه البلدان تصاعدًا في التصرفات العدوانية من الصين في بحر الصين الجنوبي، وهو ممر استراتيجي للتجارة العالمية بقيمة تزيد عن 3 تريليونات دولار سنويًا، والذي تدعي الصين سيادتها عليه بالكامل تقريبًا.



وفي عام 2016، قضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بعدم وجود أساس قانوني لمزاعم الصين في البحر، مؤيدة دعوى قدمتها الفلبين. لكن الصين رفضت الحكم، مما أدى إلى مواجهات بحرية وجوية متكررة بين الصين والفلبين، ما يجعل بحر الصين الجنوبي نقطة اشتعال محتملة بين واشنطن وبكين.



وقال تيودورو خلال الحفل: "وجود الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ضروري للحفاظ على السلام والاستقرار"، مؤكدًا تصريحات سابقة للرئيس ماركوس.- وكالات