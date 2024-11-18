دولة عربية تضع تعديلات على الشهادة الطبية المشترطة قبل الزواج

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدرت دولة عربية مرسوما تنفيذيا، يتعلق بالشهادة الطبية وفحوص وتحاليل ما قبل الزواج، والذي يهدف إلى تحديد كيفيات إعداد الشهادة الطبية، وقائمة الفحوص والتحاليل المطلوبة، قبل عقد القران.
ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 24-366 المؤرخ في 5 جمادى الأولى 1446 الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، في الجزائر، كيفية إعداد الشهادة الطبية عقب الفحص الإلزامي، بهدف الكشف عن الأمراض المعدية، أو العوامل الصحية التي قد تشكل مخاطر على الزوجين المستقبليين.
ويتوجب على المقبلين على الزواج إجراء فحص طبي لدى طبيب ممارس للحصول على شهادة طبية، كما تشمل الفحوصات الإلزامية قياس الضغط، والوزن، والطول، إضافة إلى الفحص السريري، مع إجراء تحاليل بيولوجية تتضمن تحديد فصيلة الدم، وفحوص مصلية للكشف عن داء الحصبة وداء المقوسات، وفقا لمحطة "سبق برس" التلفزيونية الجزائرية.
كما تشتمل التحاليل على فحوص متعلقة بالتهاب الكبد الفيروسي "ب" و"ج"، وفيروس نقص المناعة البشري.
كما ينص المرسوم، على أنه لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية تحرير عقد الزواج، إلا بعد تقديم الطرفين للشهادة الطبية، التي يجب أن تكون صادرة في غضون 3 أشهر كحد أقصى، كما أنه يتعيّن على الموثق أو الضابط التأكد من إبلاغ كلا الزوجين بنتائج الفحوصات، من خلال جلسة استماع مشتركة.
ومع ذلك، أوضح المرسوم الجزائري، أنه لا يحق للموثق أو ضابط الحالة المدنية، رفض إبرام عقد الزواج لأسباب طبية، إذا أصر الطرفان على إتمام الزواج. سبوتنيك
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