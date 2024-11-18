دولة عربية تضع تعديلات على الشهادة الطبية المشترطة قبل الزواج

أصدرت دولة عربية مرسوما تنفيذيا، يتعلق بالشهادة الطبية وفحوص وتحاليل ما قبل الزواج، والذي يهدف إلى تحديد كيفيات إعداد الشهادة الطبية، وقائمة الفحوص والتحاليل المطلوبة، قبل عقد القران.



ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 24-366 المؤرخ في 5 جمادى الأولى 1446 الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، في الجزائر، كيفية إعداد الشهادة الطبية عقب الفحص الإلزامي، بهدف الكشف عن الأمراض المعدية، أو العوامل الصحية التي قد تشكل مخاطر على الزوجين المستقبليين.



ويتوجب على المقبلين على الزواج إجراء فحص طبي لدى طبيب ممارس للحصول على شهادة طبية، كما تشمل الفحوصات الإلزامية قياس الضغط، والوزن، والطول، إضافة إلى الفحص السريري، مع إجراء تحاليل بيولوجية تتضمن تحديد فصيلة الدم، وفحوص مصلية للكشف عن داء الحصبة وداء المقوسات، وفقا لمحطة "سبق برس" التلفزيونية الجزائرية.



كما تشتمل التحاليل على فحوص متعلقة بالتهاب الكبد الفيروسي "ب" و"ج"، وفيروس نقص المناعة البشري.

كما ينص المرسوم، على أنه لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية تحرير عقد الزواج، إلا بعد تقديم الطرفين للشهادة الطبية، التي يجب أن تكون صادرة في غضون 3 أشهر كحد أقصى، كما أنه يتعيّن على الموثق أو الضابط التأكد من إبلاغ كلا الزوجين بنتائج الفحوصات، من خلال جلسة استماع مشتركة.

ومع ذلك، أوضح المرسوم الجزائري، أنه لا يحق للموثق أو ضابط الحالة المدنية، رفض إبرام عقد الزواج لأسباب طبية، إذا أصر الطرفان على إتمام الزواج. سبوتنيك

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