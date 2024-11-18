كيم يدعو لتوسيع نووي غير محدود لمواجهة التهديدات الأمريكية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في تصريحات حادة تعد الأولى منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى توسيع "غير محدود" لبرنامجه النووي العسكري لمواجهة ما وصفه بالتهديدات التي تقودها الولايات المتحدة.
وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر مع كبار المسؤولين العسكريين الجمعة، حيث انتقد كيم التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، واصفًا هذا التحالف بأنه "ناتو آسيوي" يفاقم التوترات في المنطقة.
كما هاجم كيم الولايات المتحدة لدعمها أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي، معتبرًا أن واشنطن وحلفاءها يستخدمون أوكرانيا كـ"قوات صدمة" لخدمة أجندة عسكرية تهدف إلى توسيع نفوذها. وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن هذه السياسات تعد جزءًا من تصعيد واسع ضد روسيا.
وفي الأشهر الأخيرة، أولى كيم أهمية كبيرة لتعزيز علاقاته مع روسيا، مستغلاً الحرب في أوكرانيا لتسريع تطوير قدرات بلاده النووية. تمتلك كوريا الشمالية الآن أنظمة نووية تستهدف كوريا الجنوبية وصواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.
ورغم التقارير التي تشير إلى أن كوريا الشمالية تقدم معدات عسكرية ودعمًا لروسيا في حربها بأوكرانيا، لم يعترف كيم بذلك علنًا، ولم تذكر وكالة الأنباء الكورية أي تعليقات مباشرة بشأن ترامب.
التكهنات تدور حول إمكانية استئناف دبلوماسية القمم بين كيم وترامب، على غرار لقاءاتهما السابقة في 2018 و2019. لكن خبراء يرون أن العودة إلى تلك الأجواء غير مرجحة بسبب التغيرات الكبيرة في الأمن الإقليمي والجيوسياسية العالمية.
وفي الوقت نفسه، يشهد البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية تقدمًا ملحوظًا، مما يعزز موقف كيم التفاوضي. ويرى محللون أن دعم كيم لروسيا قد يمنحه تقنيات عسكرية متقدمة من موسكو، مما يزيد من تعقيد الأزمة النووية.
من ناحية أخرى، واصل كيم تصعيد الضغط على كوريا الجنوبية، متخليًا عن هدف المصالحة بين الكوريتين وملوحًا بالأسلحة النووية كوسيلة للتهديد. كما لجأ إلى حروب نفسية وإلكترونية، مثل إرسال آلاف البالونات المحملة بالقمامة نحو الجنوب، مما تسبب في أضرار بالممتلكات.
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية يوم الاثنين إن كوريا الشمالية أطلقت بالونات محملة بالقمامة باتجاه الجنوب، محذرة من "اختبار صبر جيشنا". ومنذ مايو، أرسلت كوريا الشمالية نحو 7,000 بالون، مما أثار مخاوف بشأن أمان المواقع الحيوية، بما في ذلك المجمع الرئاسي في سيول.
وفي ظل تصاعد التوترات وعدم وجود مؤشرات على استئناف المفاوضات النووية، تستمر كوريا الشمالية في توظيف استراتيجيات متعددة لتعزيز نفوذها ومواجهة الضغوط الدولية، نقلا عن موقع بوليتيكو.
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