كيم يدعو لتوسيع نووي غير محدود لمواجهة التهديدات الأمريكية

في تصريحات حادة تعد الأولى منذ فوز دونالد بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى توسيع "غير محدود" لبرنامجه النووي العسكري لمواجهة ما وصفه بالتهديدات التي تقودها الولايات المتحدة.

وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر مع كبار المسؤولين العسكريين الجمعة، حيث انتقد كيم التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، واصفًا هذا التحالف بأنه "ناتو آسيوي" يفاقم التوترات في المنطقة.



كما هاجم كيم الولايات المتحدة لدعمها أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي، معتبرًا أن واشنطن وحلفاءها يستخدمون أوكرانيا كـ"قوات صدمة" لخدمة أجندة عسكرية تهدف إلى توسيع نفوذها. وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن هذه السياسات تعد جزءًا من تصعيد واسع ضد روسيا.



وفي الأشهر الأخيرة، أولى كيم أهمية كبيرة لتعزيز علاقاته مع روسيا، مستغلاً الحرب في أوكرانيا لتسريع تطوير قدرات بلاده النووية. تمتلك كوريا الشمالية الآن أنظمة نووية تستهدف كوريا الجنوبية وصواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.



ورغم التقارير التي تشير إلى أن كوريا الشمالية تقدم معدات عسكرية ودعمًا لروسيا في حربها بأوكرانيا، لم يعترف كيم بذلك علنًا، ولم تذكر وكالة الأنباء الكورية أي تعليقات مباشرة بشأن ترامب.



التكهنات تدور حول إمكانية استئناف دبلوماسية القمم بين كيم وترامب، على غرار لقاءاتهما السابقة في 2018 و2019. لكن خبراء يرون أن العودة إلى تلك الأجواء غير مرجحة بسبب التغيرات الكبيرة في الأمن الإقليمي والجيوسياسية العالمية.



وفي الوقت نفسه، يشهد البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية تقدمًا ملحوظًا، مما يعزز موقف كيم التفاوضي. ويرى محللون أن دعم كيم لروسيا قد يمنحه تقنيات عسكرية متقدمة من موسكو، مما يزيد من تعقيد الأزمة النووية.



من ناحية أخرى، واصل كيم تصعيد الضغط على كوريا الجنوبية، متخليًا عن هدف المصالحة بين الكوريتين وملوحًا بالأسلحة النووية كوسيلة للتهديد. كما لجأ إلى حروب نفسية وإلكترونية، مثل إرسال آلاف البالونات المحملة بالقمامة نحو الجنوب، مما تسبب في أضرار بالممتلكات.



وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية يوم الاثنين إن كوريا الشمالية أطلقت بالونات محملة بالقمامة باتجاه الجنوب، محذرة من "اختبار صبر جيشنا". ومنذ مايو، أرسلت كوريا الشمالية نحو 7,000 بالون، مما أثار مخاوف بشأن أمان المواقع الحيوية، بما في ذلك المجمع الرئاسي في سيول.



وفي ظل تصاعد التوترات وعدم وجود مؤشرات على استئناف المفاوضات النووية، تستمر كوريا الشمالية في توظيف استراتيجيات متعددة لتعزيز نفوذها ومواجهة الضغوط الدولية، نقلا عن موقع بوليتيكو.