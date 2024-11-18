احتجاجات واسعة في نيوزيلندا رفضًا لقانون يعيد تعريف معاهدة تأسيس البلاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أثار قانون مقترح لإعادة تعريف معاهدة تأسيس نيوزيلندا بين التاج البريطاني ورؤساء الماوري أزمة سياسية وموجة احتجاجات واسعة عبر البلاد، حيث خرج الآلاف في مسيرة إلى البرلمان في العاصمة ويلينغتون للتعبير عن معارضتهم.
ورغم أن القانون المقترح لا يُتوقع أن يصبح نافذًا، إلا أنه أشعل جدلاً حول العلاقات العرقية وأثار تساؤلات حول كيفية وفاء نيوزيلندا بوعودها للسكان الأصليين التي قطعت قبل 180 عامًا أثناء الاستعمار.
وتعد المعاهدة التي وقعت عام 1840 الوثيقة التأسيسية لنيوزيلندا، حيث وُقّعت بين التاج البريطاني و500 من رؤساء الماوري، ولكن نسختيها الإنجليزية والماورية اختلفتا في تفسيرها، مما أثار نزاعات على مدى عقود حول الحقوق والأراضي والاستقلالية.
وعلى مر السنين، انتهكت الحكومة كلا النسختين، مما أدى إلى تراجع كبير في اللغة والثقافة الماورية وفقدان الأراضي.
بفضل حركة احتجاجية متزايدة، بدأت نيوزيلندا خلال الخمسين عامًا الماضية في التعامل مع هذه الانتهاكات عبر المحاكم والتشريعات ومجلس وايتانغي، الذي أنشئ للنظر في قضايا المعاهدة.
ونتيجة لذلك، أصبحت مبادئ المعاهدة جزءًا من التشريعات والسياسات، ما أسهم في إحياء اللغة الماورية وتعزيز مكانتها في المجتمع. كما تم التوصل إلى تسويات بمليارات الدولارات مع قبائل الماوري لتعويض انتهاكات المعاهدة، بما في ذلك مصادرة الأراضي والموارد الطبيعية.
ومع ذلك، تسبب القانون المقترح من النائب ديفيد سيمور في تصاعد الجدل، حيث يسعى إلى تحديد مبادئ المعاهدة بشكل صارم وتطبيقها على جميع النيوزيلنديين بدلاً من تخصيصها للماوري فقط. ورغم أن القانون حصل على دعم مبدئي في التصويت الأول بفضل اتفاق سياسي، فإنه يواجه معارضة واسعة من رؤساء وزراء سابقين، ومحامين بارزين، وآلاف المواطنين.
تتهم المعارضة سيمور بمحاولة زعزعة الحقوق الدستورية للماوري وتعزيز الانقسامات. يأتي هذا القانون ضمن سلسلة من السياسات التي أثارت استياء الماوري، بما في ذلك قرار يمنع استهداف السياسات لمعالجة الفجوات التي يعاني منها السكان الأصليون.
تزامنًا مع ذلك، يستعد عشرات الآلاف للمشاركة في المرحلة الأخيرة من المسيرة الاحتجاجية يوم الثلاثاء، مع انضمام الآلاف في مدن مختلفة على طول الطريق إلى العاصمة.
ويعبر المتظاهرون عن رفضهم للقانون المقترح وسياسات الحكومة تجاه قضايا الماوري، في إشارة إلى استمرار التوترات حول حقوق السكان الأصليين ومستقبل العلاقات العرقية في نيوزيلندا.- وكالات
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