احتجاجات واسعة في نيوزيلندا رفضًا لقانون يعيد تعريف معاهدة تأسيس البلاد

أثار قانون مقترح لإعادة تعريف تأسيس نيوزيلندا بين التاج البريطاني ورؤساء الماوري أزمة وموجة احتجاجات واسعة عبر البلاد، حيث خرج الآلاف في مسيرة إلى في العاصمة ويلينغتون للتعبير عن معارضتهم.

ورغم أن القانون المقترح لا يُتوقع أن يصبح نافذًا، إلا أنه أشعل جدلاً حول العلاقات العرقية وأثار تساؤلات حول كيفية وفاء نيوزيلندا بوعودها للسكان الأصليين التي قطعت قبل 180 عامًا أثناء الاستعمار.



وتعد المعاهدة التي وقعت عام 1840 الوثيقة التأسيسية لنيوزيلندا، حيث وُقّعت بين التاج البريطاني و500 من رؤساء الماوري، ولكن نسختيها الإنجليزية والماورية اختلفتا في تفسيرها، مما أثار نزاعات على مدى عقود حول الحقوق والأراضي والاستقلالية.

وعلى مر السنين، انتهكت الحكومة كلا النسختين، مما أدى إلى تراجع كبير في اللغة والثقافة الماورية وفقدان الأراضي.



بفضل حركة احتجاجية متزايدة، بدأت نيوزيلندا خلال الخمسين عامًا الماضية في التعامل مع هذه الانتهاكات عبر المحاكم والتشريعات ومجلس وايتانغي، الذي أنشئ للنظر في قضايا المعاهدة.

ونتيجة لذلك، أصبحت مبادئ المعاهدة جزءًا من التشريعات والسياسات، ما أسهم في إحياء اللغة الماورية وتعزيز مكانتها في المجتمع. كما تم التوصل إلى تسويات بمليارات الدولارات مع قبائل الماوري لتعويض انتهاكات المعاهدة، بما في ذلك مصادرة الأراضي والموارد الطبيعية.



ومع ذلك، تسبب القانون المقترح من النائب ديفيد سيمور في تصاعد الجدل، حيث يسعى إلى تحديد مبادئ المعاهدة بشكل صارم وتطبيقها على جميع النيوزيلنديين بدلاً من تخصيصها للماوري فقط. ورغم أن القانون حصل على دعم مبدئي في التصويت الأول بفضل اتفاق سياسي، فإنه يواجه معارضة واسعة من رؤساء وزراء سابقين، ومحامين بارزين، وآلاف المواطنين.



تتهم المعارضة سيمور بمحاولة زعزعة الحقوق الدستورية للماوري وتعزيز الانقسامات. يأتي هذا القانون ضمن سلسلة من السياسات التي أثارت استياء الماوري، بما في ذلك قرار يمنع استهداف السياسات لمعالجة الفجوات التي يعاني منها السكان الأصليون.



تزامنًا مع ذلك، يستعد عشرات الآلاف للمشاركة في المرحلة الأخيرة من المسيرة الاحتجاجية يوم الثلاثاء، مع انضمام الآلاف في مدن مختلفة على طول الطريق إلى العاصمة.

ويعبر المتظاهرون عن رفضهم للقانون المقترح وسياسات الحكومة تجاه قضايا الماوري، في إشارة إلى استمرار التوترات حول حقوق السكان الأصليين ومستقبل العلاقات العرقية في نيوزيلندا.- وكالات