اكتمال أعمال البنية التحتية في مشروع كيتورا ريزيرف

أعلنت "كيتورا"، العلامة التجاريّة الرائدة في العقارات الفاخرة والضيافة، عن اكتمال أعمال البنية التحتية لمشروع "كيتورا ريزيرف" السكني الفاخر في منطقة ميدان، والذي يركز على تصميم مساحات مبتكرة لإحداث تحويل جذرّي في أنماط الحياة. ومن المقرّر اختيار المقاول الرئيسي خلال الأسبوع التالي لبدء الأعمال، على أن يتم إنجاز المشروع بحلول الربع الثالث من عام 2027.

ويضم مشروع "كيتورا ريزيرف" 93 تاون هاوس، و90 فيلا، و533 وحدة موزعة على 6 مبان سكنيّة، ويعدّ أول مشروع سكني في الشرق الأوسط يتيح لسكانه الاندماج التام مع الطبيعة عبر مفهوم "العيش البيولوجي" للارتقاء بالصحة الجسدية والعقلية والعاطفية لسكانه.

كما يوفر مفهوم "العيش البيولوجي" في هذا المشروع تناغمًا مثاليًا بين التصميم الداخلي والعمارة، الأمر الذي يمكّن السكان من الاتصال بمحيطهم الطبيعي.

وقال محمد مغربي، المدير التنفيذي للتطوير في "كيتورا": "يسرّنا الإعلان عن إتمام أعمال البنية التحتية، ونتطلع قريبًا إلى تعيين المقاول الرئيسي لبدء تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع. يعكس كيتورا ريزيرف أعلى معايير الحياة الفاخرة، ويقدم مفهوم "العيش البيولوجي" الأول من نوعه في المنطقة، كما يهدف إلى تعزيز حياة السكان، ونثق بأنه سيؤسس لمعايير جديدة في قطاع العقارات على مستوى المنطقة".

ويُعد "كيتورا ريزيرف" نموذجًا للتخطيط المدروس في التصميم، حيث يتناغم تدفق الهواء والضوء وتنسيق الألوان والمساحات والمواد الخام وعناصر المكان بشكل مثالي. وتتميز المنازل بمساحات داخلية بحجم مضاعف وذات تصميم مفتوح، ما يعزز تدفق الهواء وتدويره بشكل طبيعي، وتتكامل معها تقنية "التبريد متغيّر التدفّق" عالية الكفاءة والتي تُسهم في خفض تكاليف الطاقة وتعزّز الراحة وتحافظ على درجات حرارة مستقرة عبر جميع المناطق. كما يُسهم التصميم المعماري في تحقيق أقصى استفادة من الضوء الطبيعي دون تأثيره الحراري أو الوهج، وعند غياب ضوء النهار تعزز الإضاءة المعمارية من النظام اليومي للجسم، ما يعمل على تحسين المزاج والراحة والانتباه وجودة النوم.