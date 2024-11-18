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45.1% من سكان المملكة يعانون من زيادة الوزن

11/18/2024 4:29:02 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج نشرة إحصاءات المحددات الصحية لعام 2024م في المملكة، حيث أظهرت نتائج النشرة أن معدل انتشار السمنة بين سكان المملكة (15 سنة فأكثر) بلغ (%23.1)، بينما بلغت نسبة من يعانون من زيادة الوزن (%45.1) بين سكان المملكة (15سنة فأكثر)، فيما بلغت نسبة انتشار السمنة بين الأطفال الذي تتراوح أعمارهم من2 إلى14سنة بلغت (%14.6) وبلغت نسبة الأطفال في نفس الفئة العمرية الذين يعانون من زيادة الوزن (%33.3).
وأفادت نتائج النشرة أن نسبة السكان الذين يتناولون القدر الكافي من الخضروات والفواكه الموصى به وهو خمس حصص يوميًّا فأكثر بلغت (%10.2) بينما كانت النسبة الأعلى من سكان المملكة (15 سنة فأكثر) يتناولون من حصة واحدة إلى أربع حصص من الخضروات والفواكه يوميًّا، وذلك بنسبة (%84.8) فيما بلغت نسبة السكان لا يتناولون أي حصة في اليوم من الخضروات والفواكه (%5) فقط.
يُذكر أن نشرة إحصاءات المحددات الصحية تستند إلى الإبلاغ الذاتي للأفراد ونتائج المسح الصحي الوطني، ومسح صحة المرأة والطفل لعام 2024م، بالإضافة إلى تقديرات السكان من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2023م، كما أن هذه النشرة تقدم نظرة شاملة على الوضع الصحي للمجتمع في فترة زمنية معينة، وتعكس مدى الاهتمام بمتابعة وتقييم الصحة العامة والمؤشرات الصحية للفئات المختلفة من السكان.

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