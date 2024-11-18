يلا سوبر آب تعتزم إضافة خدمة احتفظ الآن واشترى لاحقا الفترة المقبلة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة “باى سكاى”
المتخصصة فى مجال حلول الدفع الرقمية، تقديم خدمة جديدة“احتفظ الآن واشترى لاحقا” عبر تابعتها“يلا سوبر آب”، عن طريق الاحتفاظ بالمدخرات الصغيرة“الفكة” وتجميعها لشراء المنتجات عن طريق بعض مراكز التسوق التى ستتعاقد معها، حسبما قال محمود طه، كبير مسؤولي قطاع التسويق بالشركة.
وأوضح طه لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف زيادة عملاءها النشيطين على تطبيقها إلى 5 ملايين عميل خلال العام المقبل، مقابل مليونى عميل حاليا.
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وأوضح أن الشركة تستهدف جولة تمويلية قريبا رفض الإعلان عن تفاصيلها، لافتا إلى أن الشركة استطاعت جمع 30 مليون دولار من مستثمرين استراتيجين نهاية 2022.
وتعمل الشركة على تقديم خدماتها عبر تطبيق“يللا سوبر آب” وكارت الدفع“يلا كارد” لتقديم الحلول المالية لعملاءها.
وتعتزم“يلا سوبر آب” تقديم خدمة جديدة للمستثمرين عن طريق شراء الذهب والاحتفاظ به مع شريك استراتيجى للشركة مرخص من البنك المركزى، كما يمكن للعميل بيع ما يملكه أو استلامها والاحتفاظ بها شخصيا.
وأوضح أن أغلب الخزائن فى البنوك أصبحت غير موجودة، ويحتاج المستثمرون للاطمئنان على مدخراتهم الثمينة، مما دفع الشركة لتقديم هذه الخدمة.
وتابع طه، أن“يلا سوبر آب” تعاقدت مع منصة“دهب مصر” لتقديم خدمة تتيح استثمار أموال المستثمرين لشراء الذهب بإجراءات سهلة وسريعة بما يمكنهم من شراء الذهب والاستثمار فيه بدءًا من 0.25 جرام فقط، وتوفير حلول الدفع الرقمية لكافة المستخدمين بشكل أسرع.
وأوضح أن“باى سكاى” تقدم حلولها لجميع البنوك فى مصر، كما تقدم خدماتها فى 18 سوقًا لمساعدة البنوك المركزية والبنوك على بناء أنظمة دفع قوية.
و”باى سكاى” هى مزود حلول الدفع من الجيل التالى، وتقدم مجموعة من حلول الدفع للمؤسسات المالية والتجار والشركات والمستهلكين فى جميع أنحاء العالم لخدمة مليار مستهلك ومليون شركة من خلال الخدمات المالية الرقمية.
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