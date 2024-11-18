يلا سوبر آب تعتزم إضافة خدمة احتفظ الآن واشترى لاحقا الفترة المقبلة

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركةالمتخصصة فى مجال حلول الدفع الرقمية، تقديم خدمة جديدة“احتفظ الآن واشترى لاحقا” عبر تابعتها“يلا سوبر آب”، عن طريق الاحتفاظ بالمدخرات الصغيرة“الفكة” وتجميعها لشراء المنتجات عن طريق بعض مراكز التسوق التى ستتعاقد معها، حسبما قال محمود طه، كبير مسؤولي قطاع التسويق بالشركة.

وأوضح طه لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف زيادة عملاءها النشيطين على تطبيقها إلى 5 ملايين عميل خلال العام المقبل، مقابل مليونى عميل حاليا.

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وأوضح أن الشركة تستهدف جولة تمويلية قريبا رفض الإعلان عن تفاصيلها، لافتا إلى أن الشركة استطاعت جمع 30 مليون دولار من مستثمرين استراتيجين نهاية 2022.

وتعمل الشركة على تقديم خدماتها عبر تطبيق“يللا سوبر آب” وكارت الدفع“يلا كارد” لتقديم الحلول المالية لعملاءها.

وتعتزم“يلا سوبر آب” تقديم خدمة جديدة للمستثمرين عن طريق شراء الذهب والاحتفاظ به مع شريك استراتيجى للشركة مرخص من البنك المركزى، كما يمكن للعميل بيع ما يملكه أو استلامها والاحتفاظ بها شخصيا.

وأوضح أن أغلب الخزائن فى البنوك أصبحت غير موجودة، ويحتاج المستثمرون للاطمئنان على مدخراتهم الثمينة، مما دفع الشركة لتقديم هذه الخدمة.

وتابع طه، أن“يلا سوبر آب” تعاقدت مع منصة“دهب مصر” لتقديم خدمة تتيح استثمار أموال المستثمرين لشراء الذهب بإجراءات سهلة وسريعة بما يمكنهم من شراء الذهب والاستثمار فيه بدءًا من 0.25 جرام فقط، وتوفير حلول الدفع الرقمية لكافة المستخدمين بشكل أسرع.

وأوضح أن“باى سكاى” تقدم حلولها لجميع البنوك فى مصر، كما تقدم خدماتها فى 18 سوقًا لمساعدة البنوك المركزية والبنوك على بناء أنظمة دفع قوية.

و”باى سكاى” هى مزود حلول الدفع من الجيل التالى، وتقدم مجموعة من حلول الدفع للمؤسسات المالية والتجار والشركات والمستهلكين فى جميع أنحاء العالم لخدمة مليار مستهلك ومليون شركة من خلال الخدمات المالية الرقمية.