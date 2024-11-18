انخفاض معدل البطالة بين الشباب في الصين خلال أكتوبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع معدل البطالة بين الشباب في الصين خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى تحسن سوق العمل في ثاني أكبر اقتصادات العالم بعد التدابير الداعمة التي طبقتها بكين في الآونة الأخيرة لإنعاش النمو الذي تعثر في حقبة ما بعد الوباء.

وحسب بيانات صدرت اليوم الإثنين عن مكتب الإحصاءات الوطني، تراجع معدل البطالة في الفئة العمرية بين 16 عاماً و24 عاماً باستثناء طلاب إلى 17.1% في أكتوبر.

موضوعات“الإسكان” و”الري” تبحثان تعزيز التعاون في مجالات المياه إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن خدمات الوكلاء وفروع الشركات الأجنبية حنورة لـ”البورصة”:“وحدة الشراكة” تستهدف طرح 6 مشروعات الربع الأول من 2025

وذلك بعدما سجل 17.6% في سبتمبر وفق ما نقلت وكالة“رويترز”، في حين أشارت البيانات إلى ارتفاع معدل البطالة في فئة ما بين 25 عاماً و29 عاماً باستثناء الطلاب الجامعيين؛ بنسبة طفيفة إلى 6.8% من 6.7% خلال نفس الفترة.

المصدر: