Wednesday, 20 November 2024 02:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض معدل البطالة بين الشباب في الصين خلال أكتوبر - جريدة البورصة

11/18/2024 4:28:50 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع معدل البطالة بين الشباب في الصين خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى تحسن سوق العمل في ثاني أكبر اقتصادات العالم بعد التدابير الداعمة التي طبقتها بكين في الآونة الأخيرة لإنعاش النمو الذي تعثر في حقبة ما بعد الوباء.

وحسب بيانات صدرت اليوم الإثنين عن مكتب الإحصاءات الوطني، تراجع معدل البطالة في الفئة العمرية بين 16 عاماً و24 عاماً باستثناء طلاب الجامعات إلى 17.1% في أكتوبر.

موضوعات متعلقة “الإسكان” و”الري” تبحثان تعزيز التعاون في مجالات المياه إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن خدمات الوكلاء وفروع الشركات الأجنبية حنورة لـ”البورصة”:“وحدة الشراكة” تستهدف طرح 6 مشروعات الربع الأول من 2025

وذلك بعدما سجل 17.6% في سبتمبر وفق ما نقلت وكالة“رويترز”، في حين أشارت البيانات إلى ارتفاع معدل البطالة في فئة ما بين 25 عاماً و29 عاماً باستثناء الطلاب الجامعيين؛ بنسبة طفيفة إلى 6.8% من 6.7% خلال نفس الفترة.

المصدر:

MENAFN18112024000202011048ID1108896100

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث