انخفاض معدل البطالة بين الشباب في الصين خلال أكتوبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع معدل البطالة بين الشباب في الصين خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى تحسن سوق العمل في ثاني أكبر اقتصادات العالم بعد التدابير الداعمة التي طبقتها بكين في الآونة الأخيرة لإنعاش النمو الذي تعثر في حقبة ما بعد الوباء.
وحسب بيانات صدرت اليوم الإثنين عن مكتب الإحصاءات الوطني، تراجع معدل البطالة في الفئة العمرية بين 16 عاماً و24 عاماً باستثناء طلاب الجامعات إلى 17.1% في أكتوبر.
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وذلك بعدما سجل 17.6% في سبتمبر وفق ما نقلت وكالة“رويترز”، في حين أشارت البيانات إلى ارتفاع معدل البطالة في فئة ما بين 25 عاماً و29 عاماً باستثناء الطلاب الجامعيين؛ بنسبة طفيفة إلى 6.8% من 6.7% خلال نفس الفترة.
المصدر:
MENAFN18112024000202011048ID1108896100
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