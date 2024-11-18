سهم سامسونج يقلص مكاسبه إلى حوالي 5% بدعم من خطة إعادة شراء الأسهم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سهم“سامسونج إلكترونكس” بقوة خلال أولى جلسات الأسبوع بعد إعلان شركة التكنولوجيا الكبرى خطة مفاجئة لإعادة شراء أسهمها بقيمة 10 تريليونات وون كوري (7.19 مليار دولار) خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، لتعزيز عوائد المساهمين.
وأغلق السهم تعاملات اليوم الإثنين في سيول مرتفعًا 4.86% عند 56.1 ألف وون، بعدما قفز بأكثر من 7% خلال الجلسة، بدعم من خطة إعادة شراء الأسهم التي تعد الأولى منذ نوفمبر 2017.
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وذلك بعدما ارتفع السهم 7.21% الجمعة الماضية بعد توصل صانعة الرقائق والجوالات الذكية إلى اتفاق مبدئي مع أكبر اتحاد للعمال الذي كان بدأ إضرابه عن العمل في يوليو.
لكن لا يزال السهم منخفضًا بحوالي 27% خلال العام الحالي حتى الآن، بعدما لامس أدنى مستوياته في أربع سنوات في الخامس عشر من نوفمبر بعدما أعلنت توقعات أرباح مخيبة للآمال في ظل تخلفها عن منافسيها في توريد الرقائق المتعلقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
المصدر:
MENAFN18112024000202011048ID1108896099
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