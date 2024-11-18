سهم سامسونج يقلص مكاسبه إلى حوالي 5% بدعم من خطة إعادة شراء الأسهم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سهم“سامسونج إلكترونكس” بقوة خلال أولى جلسات الأسبوع بعد إعلان شركة التكنولوجيا الكبرى خطة مفاجئة لإعادة شراء أسهمها بقيمة 10 تريليونات وون كوري (7.19 مليار دولار) خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، لتعزيز عوائد المساهمين.

وأغلق السهم تعاملات اليوم الإثنين في سيول مرتفعًا 4.86% عند 56.1 ألف وون، بعدما قفز بأكثر من 7% خلال الجلسة، بدعم من خطة إعادة شراء الأسهم التي تعد الأولى منذ نوفمبر 2017.

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وذلك بعدما ارتفع السهم 7.21% الجمعة الماضية بعد توصل صانعة الرقائق والجوالات الذكية إلى اتفاق مبدئي مع أكبر اتحاد للعمال الذي كان بدأ إضرابه عن العمل في يوليو.

لكن لا يزال السهم منخفضًا بحوالي 27% خلال العام الحالي حتى الآن، بعدما لامس أدنى مستوياته في أربع سنوات في الخامس عشر من نوفمبر بعدما أعلنت توقعات أرباح مخيبة للآمال في ظل تخلفها عن منافسيها في توريد الرقائق المتعلقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

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