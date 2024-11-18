الأسهم الآسيوية ترتفع مدفوعة بمكاسب سامسونج - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد مكاسب قوية سجلتها شركة“سامسونج إلكترونيكس”، ما عوّض التراجع السابق الناجم عن انخفاض التوقعات بقرارات تخفيف السياسات النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وصعد مؤشر رئيسي للأسهم في المنطقة بنسبة 0.3%، مدعوماً بإعلان شركة عن خطة مفاجئة لإعادة شراء الأسهم. كما حققت الأسهم في هونغ كونج والصين مكاسب خلال جلسات الصباحية اليوم الإثنين، بينما تراجعت المؤشرات اليابانية.

موضوعاتتجارة الصين مع البرازيل ترتفع 10% بأول عشرة أشهر من 2024 استقرار الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من بيانات الصادرات الألمانية “إنيل للطاقة” الإيطالية تعتزم استثمار 45 مليار دولار خلال 3 سنوات

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية بعد أن أغلق مؤشر“إس آند بي 500” (S&P 500) يوم الجمعة منخفضاً بنسبة 1.3%، متخلياً عن أكثر من نصف المكاسب التي حققها عقب الانتخابات الأمريكية.

وتأتي هذه التداولات الحذرة بعد موجة بيع عالمية الأسبوع الماضي، حيث دفعت سياسات التجارة والضرائب التي من المحتمل أن تزيد التضخم والتي ينتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بجانب بيانات قوية عن مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الجمعة، إلى تصاعد التوقعات بتثبيت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في 2025، مع تراجع احتمالات خفض الفائدة هذا الشهر إلى أقل من 50%.

وقال شين أوليفر، كبير الاقتصاديين في“إيه إم بي ليمتد” في سيدني:“لا يزال خفض الفائدة في ديسمبر مرجحاً، لكنه أصبح محل شك أكبر”. وأشار إلى أن وتيرة التيسير النقدي قد تتباطأ العام المقبل، لا سيما مع السياسات التضخمية لترمب.

وتراجع مؤشر الدولار والين الياباني. وأكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أن توقيت أي تعديل في السياسة النقدية سيعتمد على البيانات الاقتصادية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت مجموعة“علي بابا” عن خططها لبيع سندات بالدولار واليوان لسداد ديونها الخارجية وإعادة شراء الأسهم، بعد إصدار قياسي للسندات القابلة للتحويل مطلع العام.

فيما يتعلق بالسلع، استقرت أسعار النفط بعد تراجعها الأسبوعي بسبب وفرة المعروض وضعف الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام. وفي سياق آخر، يضغط حلفاء أوكرانيا على الرئيس فولوديمير زيلينسكي للنظر في حلول جديدة لإنهاء الحرب مع روسيا، بينما تدرس الولايات المتحدة رفع بعض القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الغربية لضرب أهداف عسكرية محدودة في روسيا.

أما الذهب، فقد حقق مكاسب بعد تكبده أسوأ انخفاض أسبوعي منذ 2021، بدعم من تراجع الدولار وسط تقييم المتداولين لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

على صعيد آخر، يتُوقع أن تبقي البنوك الصينية على أسعار الفائدة الأساسية للقروض دون تغيير هذا الأسبوع بعد خفضها في أكتوبر. كما من المنتظر أن يصدر بنك إندونيسيا قراراً بشأن السياسة النقدية، بالتزامن مع اقتراب الروبية من مستوى 16,000 مقابل الدولار يوم الجمعة، وهو مستوى نفسي مهم للبنك المركزي الذي يركز على استقرار العملة.

وفي أوروبا، ستصدر قراءات التضخم في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، مما سيساعد على تقييم التوقعات المتعلقة بسياسة بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي. إلى جانب ذلك، من المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي كلا البنكين خلال الأسبوع. كما أن نتائج شركة“إنفيديا” قد تكون اختباراً لاستدامة مكاسب الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

المصدر: