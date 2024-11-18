تراجع مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 1% في الختام - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع رغم انخفاض الين، بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي
خلت من أية معلومات جديدة حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر“نيكي” بنسبة 1.1% أو 422 نقطة إلى 38220 نقطة، وتراجع نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” بنسبة 0.73% إلى 2691 نقطة.
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قال“كازو أويدا” محافظ بنك اليابان في خطاب اليوم، إن اقتصاد بلاده يُحرز تقدماً في تحقيق زيادة مستدامة للتضخم مدفوعة بنمو الأجور، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
وكرر“أويدا” تصريحاته السابقة بأن بنك اليابان على استعداد لمواصلة رفع أسعار الفائدة حال سير الوضع الاقتصادي في الاتجاه المتوقع، مشيراً إلى أن هذه الظروف في طريقها للتحقق.
وفي حين خلت تصريحات“أويدا” من أية معلومات حول ما إذا كان البنك سوف يرفع الفائدة مجدداً في اجتماع ديسمبر المقبل، لكنه أكد على ضرورة دراسة المخاطر الخارجية بعناية، بما في ذلك حالة عدم اليقين بشأن مسار الفائدة في أمريكا، وعدم استقرار الأسواق المالية.
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم عن مجلس الوزراء، انخفاض إجمالي طلبيات الآلات والمعدات في اليابان -مؤشر على الإنفاق الرأسمالي- بنسبة 2.9% على أساس شهري معدل موسمياً خلال سبتمبر.
وأوضحت البيانات أن الطلبيات تراجعت بنسبة 4.7% على أساس فصلي في الربع الثالث، لكنه من المتوقع ارتفاعها 6% في الربع الأخير من العام.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل اليابانية بنسبة 0.25% إلى 154.72 ين.
المصدر:
MENAFN18112024000202011048ID1108896097
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