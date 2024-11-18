تراجع مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 1% في الختام - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع رغم انخفاض الين، بعد تصريحات لمحافظ خلت من أية معلومات جديدة حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر“نيكي” بنسبة 1.1% أو 422 نقطة إلى 38220 نقطة، وتراجع نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” بنسبة 0.73% إلى 2691 نقطة.

موضوعاتتجارة الصين مع البرازيل ترتفع 10% بأول عشرة أشهر من 2024 استقرار الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من بيانات الصادرات الألمانية “إنيل للطاقة” الإيطالية تعتزم استثمار 45 مليار دولار خلال 3 سنوات

قال“كازو أويدا” محافظ بنك اليابان في خطاب اليوم، إن اقتصاد بلاده يُحرز تقدماً في تحقيق زيادة مستدامة للتضخم مدفوعة بنمو الأجور، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

وكرر“أويدا” تصريحاته السابقة بأن بنك اليابان على استعداد لمواصلة رفع أسعار الفائدة حال سير الوضع الاقتصادي في الاتجاه المتوقع، مشيراً إلى أن هذه الظروف في طريقها للتحقق.

وفي حين خلت تصريحات“أويدا” من أية معلومات حول ما إذا كان البنك سوف يرفع الفائدة مجدداً في اجتماع ديسمبر المقبل، لكنه أكد على ضرورة دراسة المخاطر الخارجية بعناية، بما في ذلك حالة عدم اليقين بشأن مسار الفائدة في أمريكا، وعدم استقرار الأسواق المالية.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم عن مجلس الوزراء، انخفاض إجمالي طلبيات الآلات والمعدات في اليابان -مؤشر على الإنفاق الرأسمالي- بنسبة 2.9% على أساس شهري معدل موسمياً خلال سبتمبر.

وأوضحت البيانات أن الطلبيات تراجعت بنسبة 4.7% على أساس فصلي في الربع الثالث، لكنه من المتوقع ارتفاعها 6% في الربع الأخير من العام.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل اليابانية بنسبة 0.25% إلى 154.72 ين.

المصدر: