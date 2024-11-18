Wednesday, 20 November 2024 02:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 1% في الختام - جريدة البورصة

11/18/2024 4:28:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع رغم انخفاض الين، بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي خلت من أية معلومات جديدة حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر“نيكي” بنسبة 1.1% أو 422 نقطة إلى 38220 نقطة، وتراجع نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” بنسبة 0.73% إلى 2691 نقطة.

موضوعات متعلقة تجارة الصين مع البرازيل ترتفع 10% بأول عشرة أشهر من 2024 استقرار الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من بيانات الصادرات الألمانية “إنيل للطاقة” الإيطالية تعتزم استثمار 45 مليار دولار خلال 3 سنوات

قال“كازو أويدا” محافظ بنك اليابان في خطاب اليوم، إن اقتصاد بلاده يُحرز تقدماً في تحقيق زيادة مستدامة للتضخم مدفوعة بنمو الأجور، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

وكرر“أويدا” تصريحاته السابقة بأن بنك اليابان على استعداد لمواصلة رفع أسعار الفائدة حال سير الوضع الاقتصادي في الاتجاه المتوقع، مشيراً إلى أن هذه الظروف في طريقها للتحقق.

وفي حين خلت تصريحات“أويدا” من أية معلومات حول ما إذا كان البنك سوف يرفع الفائدة مجدداً في اجتماع ديسمبر المقبل، لكنه أكد على ضرورة دراسة المخاطر الخارجية بعناية، بما في ذلك حالة عدم اليقين بشأن مسار الفائدة في أمريكا، وعدم استقرار الأسواق المالية.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم عن مجلس الوزراء، انخفاض إجمالي طلبيات الآلات والمعدات في اليابان -مؤشر على الإنفاق الرأسمالي- بنسبة 2.9% على أساس شهري معدل موسمياً خلال سبتمبر.

وأوضحت البيانات أن الطلبيات تراجعت بنسبة 4.7% على أساس فصلي في الربع الثالث، لكنه من المتوقع ارتفاعها 6% في الربع الأخير من العام.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل اليابانية بنسبة 0.25% إلى 154.72 ين.

المصدر:

MENAFN18112024000202011048ID1108896097

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث