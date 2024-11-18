المصرية للاتصالات تحصل على شهادة التصميم Tier III لمركز البيانات الإقليمى

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن حصول مركز البيانات الإقليمي (RDH 2) على شهادة التصميم Tier III من مؤسسة Uptime، المتخصصة في وضع معايير أداء البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، وذلك بعد تقييم شامل من قبل فريق من الخبراء المتخصصين.

وقالت الشركة في بيان، إن ذلك يأتى استكمالا لنجاح مركز البيانات الإقليمي 1 (RDH 1)، والذي وصل إلى معدل الإشغال الكامل في غضون عام واحد من تاريخ دخوله الخدمة وحصوله على شهادات Tier III في تصميم وإنشاء وإدارة مراكز البيانات من معهد Uptime.

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أضافت أن حصول RDH 2 على هذه الشهادة يؤكد التزام المصرية للاتصالات بالحفاظ على أعلى المعايير الدولية لكفاءة مراكز البيانات كما يضمن أن الخطط الهندسية والمعمارية للمركز تستوفي كافة معايير الأمان والكفاءة والاستدامة والمعايير الميكانيكية والكهربائية والإنشائية، كما هو الحال في RDH 1.

ويمثل RDH 2 توسعًا كبيرًا في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في المصرية للاتصالات، حيث تقدر السعة الإجمالية للمركز بنحو 4.6 ميجاوات، مقارنة بنحو 2.5 ميجاواتRDH 1، ويستهدف هذا التوسع تلبية الطلب المتزايد على خدمات مراكز البيانات المطابقة لمعايير Tier III الآمنة والمرنة، كما يوفر قابلية لمزيد من التوسع مستقبلاً ويضمن استمرارية الأعمال وتحسين خدمات الشركات، خاصة تلك التي تتحول لاستخدام الحوسبة السحابية.

وتسعى المصرية للاتصالات لضمان توافق RDH 2 مع برنامج الريادة في تصاميم الطاقة والبيئية LEED، بما يعزز التزامها بتطوير مراكز البيانات التي تلتزم بمعايير الاستدامة وتوفير الطاقة، ويتضمن هذا البرنامج المعايير العالمية لتقييم العناصر الرئيسية الخاصة بالمنشآت مثل الطاقة والمياه والنفايات والنقل ورضاء العملاء.

وتعزز الشركة أهدافها الخاصة بالاستدامة وتحقيق التميز التشغيلي من خلال تكامل التصميم المستدام والاستخدام الأمثل والفعال للموارد بما يعكس التزام الشركة بالمنظور الأشمل للمسؤولية البيئية والنمو طويل الأجل، بهدف تقليل تأثير التنمية على النظام البيئي محليا وإقليميا وعالميا.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ RDH 2 بحلول نهاية عام 2025، ما يعزز ريادة الشركة المصرية للاتصالات لسوق مراكز البيانات في المنطقة من خلال الاستفادة من الاتصال بـ 13 نظاما للكابلات البحرية، مع خطط بزيادتهم إلى 18 بحلول عام 2025، وسيسهم ذلك في تعزيز الدور الاستراتيجي لمصر كمركز اتصال عالمي يوفر بنية تحتية متطورة وموثوقية لا مثيل لها في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات:“سنواصل سعينا للحصول على جميع الشهادات الثلاث من معهد Uptime للمركز الجديد، ويعكس هذا تركيزنا الكامل على تقديم خدمات مراكز بيانات ذات مستوى عالمي تلبي متطلبات الاقتصاد الرقمي المتطورة، ويتماشى هذا التوسع مع استراتيجية المصرية للاتصالات لدفع عجلة التحول الرقمي وتحسين خدمات الاتصالات من خلال دعم الشركات والمجتمعات بأحدث التقنيات”.