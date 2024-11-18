المصرية للاتصالات تحصل على شهادة التصميم Tier III لمركز البيانات الإقليمى

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- Al-Borsa News) أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن حصول مركز البيانات الإقليمي (RDH 2) على شهادة التصميم Tier III من مؤسسة Uptime، المتخصصة في وضع معايير أداء البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، وذلك بعد تقييم شامل من قبل فريق من الخبراء المتخصصين.
وقالت الشركة في بيان، إن ذلك يأتى استكمالا لنجاح مركز البيانات الإقليمي 1 (RDH 1)، والذي وصل إلى معدل الإشغال الكامل في غضون عام واحد من تاريخ دخوله الخدمة وحصوله على شهادات Tier III في تصميم وإنشاء وإدارة مراكز البيانات من معهد Uptime.
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أضافت أن حصول RDH 2 على هذه الشهادة يؤكد التزام المصرية للاتصالات بالحفاظ على أعلى المعايير الدولية لكفاءة مراكز البيانات كما يضمن أن الخطط الهندسية والمعمارية للمركز تستوفي كافة معايير الأمان والكفاءة والاستدامة والمعايير الميكانيكية والكهربائية والإنشائية، كما هو الحال في RDH 1.
ويمثل RDH 2 توسعًا كبيرًا في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في المصرية للاتصالات، حيث تقدر السعة الإجمالية للمركز بنحو 4.6 ميجاوات، مقارنة بنحو 2.5 ميجاواتRDH 1، ويستهدف هذا التوسع تلبية الطلب المتزايد على خدمات مراكز البيانات المطابقة لمعايير Tier III الآمنة والمرنة، كما يوفر قابلية لمزيد من التوسع مستقبلاً ويضمن استمرارية الأعمال وتحسين خدمات الشركات، خاصة تلك التي تتحول لاستخدام الحوسبة السحابية. محمد نصر:“المصرية للاتصالات” استثمرت 102 مليار جنيه بالبنية التحتية خلال 5 سنوات
وتسعى المصرية للاتصالات لضمان توافق RDH 2 مع برنامج الريادة في تصاميم الطاقة والبيئية LEED، بما يعزز التزامها بتطوير مراكز البيانات التي تلتزم بمعايير الاستدامة وتوفير الطاقة، ويتضمن هذا البرنامج المعايير العالمية لتقييم العناصر الرئيسية الخاصة بالمنشآت مثل الطاقة والمياه والنفايات والنقل ورضاء العملاء.
وتعزز الشركة أهدافها الخاصة بالاستدامة وتحقيق التميز التشغيلي من خلال تكامل التصميم المستدام والاستخدام الأمثل والفعال للموارد بما يعكس التزام الشركة بالمنظور الأشمل للمسؤولية البيئية والنمو طويل الأجل، بهدف تقليل تأثير التنمية على النظام البيئي محليا وإقليميا وعالميا.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ RDH 2 بحلول نهاية عام 2025، ما يعزز ريادة الشركة المصرية للاتصالات لسوق مراكز البيانات في المنطقة من خلال الاستفادة من الاتصال بـ 13 نظاما للكابلات البحرية، مع خطط بزيادتهم إلى 18 بحلول عام 2025، وسيسهم ذلك في تعزيز الدور الاستراتيجي لمصر كمركز اتصال عالمي يوفر بنية تحتية متطورة وموثوقية لا مثيل لها في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات:“سنواصل سعينا للحصول على جميع الشهادات الثلاث من معهد Uptime للمركز الجديد، ويعكس هذا تركيزنا الكامل على تقديم خدمات مراكز بيانات ذات مستوى عالمي تلبي متطلبات الاقتصاد الرقمي المتطورة، ويتماشى هذا التوسع مع استراتيجية المصرية للاتصالات لدفع عجلة التحول الرقمي وتحسين خدمات الاتصالات من خلال دعم الشركات والمجتمعات بأحدث التقنيات”.
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