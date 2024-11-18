ارتفاع أسعار الذهب مع استقرار الدولار وتصاعد المخاطر الجيوسياسية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين مع استقرار الدولار، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية إثر أنباء متداولة حول سماح الولايات المتحدة لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع في ضرب العمق الروسي.
زادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.66% أو 16.9 دولار إلى 2587 دولاراً للأوقية ف، وارتفع سعر التسليم الفوري 0.80% إلى 2583.67 دولار للأوقية.
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وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.81% إلى 30.68 دولار للأوقية، وكذلك سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 1.11% إلى 952.25 دولار للأوقية.
جاء ذلك بدعم من استقرار مؤشر الدولار -يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- عند 106.64 نقطة، وهدوء زخمه بعد سلسلة من الصعود على مدار فترة ما بعد الانتخابات الأمريكية التي شهدت فوز“دونالد ترامب” بولاية رئاسية ثانية.
أفادت تقارير إعلامية متداولة بأن الولايات المتحدة سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لشن هجمات في العمق الروسي، ما أدى إلى تصاعد مخاوف اتساع رقعة الصراع بعد تحذير موسكو على لسان النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الروسي“فلاديمير جباروف” من أن الأمر قد يتسبب في إشعال حرب عالمية ثالثة.
يراقب المستثمرون عن كثب تصريحات من المقرر أن يُدلي بها 7 من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، إذ تشهد الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية في ظل السياسات المتوقعة من قبل“ترامب” والتي تهدد بتسارع التضخم مجدداً.
ونتيجة لذلك، قال محللو“بي إم آي” في مذكرة إنهم ليسوا متفائلين بشأن أسعار الذهب، ويتوقعون أن يتراوح سعر الأوقية بين 2200 دولاراً و2600 دولاراً على مدار الربع الرابع من العام الجاري والربع الأول من 2025، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
في حين أكد محللو“جولدمان ساكس” على توقعاتهم بوصول سعر الذهب إلى 3 آلاف دولار للأوقية بحلول ديسمبر 2025، ليسجل مستوى قياسي جديد بدعم من مشتريات البنوك المركزية وخفض الفيدرالي للفائدة.
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