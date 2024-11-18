ارتفاع أسعار الذهب مع استقرار الدولار وتصاعد المخاطر الجيوسياسية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين مع استقرار الدولار، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية إثر أنباء متداولة حول سماح الولايات المتحدة لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع في ضرب العمق الروسي.

زادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.66% أو 16.9 دولار إلى 2587 دولاراً للأوقية ف، وارتفع سعر التسليم الفوري 0.80% إلى 2583.67 دولار للأوقية.

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وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.81% إلى 30.68 دولار للأوقية، وكذلك سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 1.11% إلى 952.25 دولار للأوقية.

جاء ذلك بدعم من استقرار مؤشر الدولار -يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- عند 106.64 نقطة، وهدوء زخمه بعد سلسلة من الصعود على مدار فترة ما بعد الانتخابات الأمريكية التي شهدت فوز“دونالد ترامب” بولاية رئاسية ثانية.

أفادت تقارير إعلامية متداولة بأن الولايات المتحدة سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لشن هجمات في العمق الروسي، ما أدى إلى تصاعد مخاوف اتساع رقعة الصراع بعد تحذير موسكو على لسان النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الروسي“فلاديمير جباروف” من أن الأمر قد يتسبب في إشعال حرب عالمية ثالثة.

يراقب المستثمرون عن كثب تصريحات من المقرر أن يُدلي بها 7 من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، إذ تشهد الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية في ظل السياسات المتوقعة من قبل“ترامب” والتي تهدد بتسارع التضخم مجدداً.

ونتيجة لذلك، قال محللو“بي إم آي” في مذكرة إنهم ليسوا متفائلين بشأن أسعار الذهب، ويتوقعون أن يتراوح سعر الأوقية بين 2200 دولاراً و2600 دولاراً على مدار الربع الرابع من العام الجاري والربع الأول من 2025، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

في حين أكد محللو“جولدمان ساكس” على توقعاتهم بوصول سعر الذهب إلى 3 آلاف دولار للأوقية بحلول ديسمبر 2025، ليسجل مستوى قياسي جديد بدعم من مشتريات البنوك المركزية وخفض الفيدرالي للفائدة.