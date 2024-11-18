نمو سريع للطلب على الكهرباء في أمريكا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) شهد الطلب على الكهرباء في أمريكا نموًا سريعًا للمرة الأولى منذ سنوات، إلا أن وجود مشاكل متعلقة بسلاسل إمداد أجهزة ومكونات شبكات توزيع ونقل الكهرباء قد تصبح عائقًا أمام تلبية الطلب في المستقبل.

وبلغ الطلب في الولايات المتحدة ذروة جديدة في منتصف يوليو 2024، ليتجاوز المستويات المسجلة في العامين الماضيين خلال موجات الحر، حيث من المتوقع أن يواصل الأستهلاك في الولايات المتحدة تسجيله مستويات قياسية خلال عام 2025.

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وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع الطلب على الكهرباء إلى 4.1 و4.2 ألف تيراواط/الساعة في عامي 2024 و2025 على التوالي، وذلك مقابل 4 آلاف تيراواط/الساعة خلال عام 2023.

وترجع زيادة الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة إلى تزايد حالات الطقس المتطرفة، التي تدفع المنازل والشركات إلى تشغيل مكيفات الهواء أو أنظمة التدفئة بصورة متزايدة، إلى جانب ارتفاع أعداد مراكز البيانات ووسائل النقل الكهربائية، والتوسع العمراني.

الطلب على الكهرباء في أمريكا

تحتاج الشبكات في الولايات المتحدة إلى التحديث والتوسع بشكل سريع من أجل تلبية الزيادة في الطلب على الكهرباء، وهو أمر غير متاح حاليًا بسبب غياب مكونات رئيسية لتطويرها، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث الطاقة (وود ماكنزي).

ومع تباطؤ استجابة سلسلة توريد احتياجات تطوير شبكة الكهرباء الأمريكية، فإن الفجوة بين العرض والطلب على المكونات التي تحتاج إليها شبكات الكهرباء تتزايد، نتيجة ارتفاع أسعارها، وتقلبات عمليات التسليم.

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