نمو سريع للطلب على الكهرباء في أمريكا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) شهد الطلب على الكهرباء في أمريكا نموًا سريعًا للمرة الأولى منذ سنوات، إلا أن وجود مشاكل متعلقة بسلاسل إمداد أجهزة ومكونات شبكات توزيع ونقل الكهرباء قد تصبح عائقًا أمام تلبية الطلب في المستقبل.
وبلغ الطلب في الولايات المتحدة ذروة جديدة في منتصف يوليو 2024، ليتجاوز المستويات المسجلة في العامين الماضيين خلال موجات الحر، حيث من المتوقع أن يواصل الأستهلاك في الولايات المتحدة تسجيله مستويات قياسية خلال عام 2025.
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وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع الطلب على الكهرباء إلى 4.1 و4.2 ألف تيراواط/الساعة في عامي 2024 و2025 على التوالي، وذلك مقابل 4 آلاف تيراواط/الساعة خلال عام 2023.
وترجع زيادة الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة إلى تزايد حالات الطقس المتطرفة، التي تدفع المنازل والشركات إلى تشغيل مكيفات الهواء أو أنظمة التدفئة بصورة متزايدة، إلى جانب ارتفاع أعداد مراكز البيانات ووسائل النقل الكهربائية، والتوسع العمراني. تلبية
الطلب على الكهرباء في أمريكا
تحتاج الشبكات في الولايات المتحدة إلى التحديث والتوسع بشكل سريع من أجل تلبية الزيادة في الطلب على الكهرباء، وهو أمر غير متاح حاليًا بسبب غياب مكونات رئيسية لتطويرها، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث الطاقة (وود ماكنزي).
ومع تباطؤ استجابة سلسلة توريد احتياجات تطوير شبكة الكهرباء الأمريكية، فإن الفجوة بين العرض والطلب على المكونات التي تحتاج إليها شبكات الكهرباء تتزايد، نتيجة ارتفاع أسعارها، وتقلبات عمليات التسليم.
المصدر:
MENAFN18112024000202011048ID1108896091
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