إنيل للطاقة الإيطالية تعتزم استثمار 45 مليار دولار خلال 3 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة“إنيل” الإيطالية منتجة وموزعة الكهرباء والغاز، استثمار 43 مليار يورو، أي نحو 45.3 مليار دولار، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وذكرت الشركة التي تسيطر عليها الدولة، أن جزء من المبلغ قيمته 26 مليار يورو سيتم تخصيصها لشبكات الطاقة، والباقي لمشروعات الطاقة المتجددة.
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وقالت إنه في خطة أعمالها للفترة 2024-2026 التي قدمتها العام الماضي، أعلنت استثمار نحو 43 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات، أي أكثر بمقدار 7 مليارات يورو مما كان متصورا سابقا في استراتيجيتها والتي تقدر بــ35.8 مليار يورو، بما في ذلك الإعانات.
والتزمت شركة“إنيل” بزيادة مكافآت المستثمرين، وتحديد حد أدنى ثابت لتوزيع الأرباح عند 0.46 يورو للسهم الواحد، مقارنة بـ0.43 يورو المشار إليها سابقا.
يذكر أن“إنيل” شركة إيطالية عالمية منتجة وموزعة للكهرباء والغاز، وهي الكيان الوطني للكهرباء، وأسست كهيئة عامة في أواخر عام 1962، ثم تحولت إلى شركة محدودة في عام 1992 وفي عام 1999، بعد تحرير سوق الكهرباء في إيطاليا، تمت خصخصة الشركة.
المصدر:
MENAFN18112024000202011048ID1108896090
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