إنيل للطاقة الإيطالية تعتزم استثمار 45 مليار دولار خلال 3 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة“إنيل” الإيطالية منتجة وموزعة الكهرباء والغاز، استثمار 43 مليار يورو، أي نحو 45.3 مليار دولار، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وذكرت الشركة التي تسيطر عليها الدولة، أن جزء من المبلغ قيمته 26 مليار يورو سيتم تخصيصها لشبكات الطاقة، والباقي لمشروعات الطاقة المتجددة.

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وقالت إنه في خطة أعمالها للفترة 2024-2026 التي قدمتها العام الماضي، أعلنت استثمار نحو 43 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات، أي أكثر بمقدار 7 مليارات يورو مما كان متصورا سابقا في استراتيجيتها والتي تقدر بــ35.8 مليار يورو، بما في ذلك الإعانات.

والتزمت شركة“إنيل” بزيادة مكافآت المستثمرين، وتحديد حد أدنى ثابت لتوزيع الأرباح عند 0.46 يورو للسهم الواحد، مقارنة بـ0.43 يورو المشار إليها سابقا.

يذكر أن“إنيل” شركة إيطالية عالمية منتجة وموزعة للكهرباء والغاز، وهي الكيان الوطني للكهرباء، وأسست كهيئة عامة في أواخر عام 1962، ثم تحولت إلى شركة محدودة في عام 1992 وفي عام 1999، بعد تحرير سوق الكهرباء في إيطاليا، تمت خصخصة الشركة.

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