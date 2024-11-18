استقرار الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من بيانات الصادرات الألمانية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع، بدعم من بيانات رسمية أظهرت ارتفاع الصادرات الألمانية خلال الربع الثالث، وترقب المستثمرين القراءة الثانية للتضخم في منطقة اليورو عن شهر أكتوبر.

واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 503 نقاط، بعد خسارة بلغت 0.7% على مدار الأسبوع الماضي.

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وارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة طفيفة بلغت 0.11% إلى 8072 نقطة، فيما استقر مؤشرا“داكس” الألماني عند 19225 نقطة، و”كاك” الفرنسي عند 7268 نقطة.

أظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الألماني اليوم، ارتفاع صادرات أكبر اقتصادات أوروبا بنسبة 0.5% على أساس سنوي في الربع الثالث.

وأشارت البيانات إلى انخفاض الصادرات الألمانية لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1%، ومنطقة اليورو بنسبة 1.5%، بينما ارتفعت الصادرات للدول خارج الاتحاد بنسبة 2.2%.

تُلقي“كريستين لاجارد” رئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم كلمة خلال حدث في باريس، وسط حالة من عدم اليقين تسيطر على المستثمرين بشأن مستقبل السياسات النقدية في الاقتصادات الرئيسية حول العالم.

ومن المقرر صدور القراءة النهائية للتضخم السنوي في أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو خلال أكتوبر غداً الثلاثاء، وتشير التوقعات إلى استقرارها دون تغيير عن القراءة الأولى عند 2%.