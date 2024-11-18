استقرار الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من بيانات الصادرات الألمانية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقرت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع، بدعم من بيانات رسمية أظهرت ارتفاع الصادرات الألمانية خلال الربع الثالث، وترقب المستثمرين القراءة الثانية للتضخم في منطقة اليورو عن شهر أكتوبر.
واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 503 نقاط، بعد خسارة بلغت 0.7% على مدار الأسبوع الماضي.
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وارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة طفيفة بلغت 0.11% إلى 8072 نقطة، فيما استقر مؤشرا“داكس” الألماني عند 19225 نقطة، و”كاك” الفرنسي عند 7268 نقطة.
أظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الألماني اليوم، ارتفاع صادرات أكبر اقتصادات أوروبا بنسبة 0.5% على أساس سنوي في الربع الثالث.
وأشارت البيانات إلى انخفاض الصادرات الألمانية لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1%، ومنطقة اليورو بنسبة 1.5%، بينما ارتفعت الصادرات للدول خارج الاتحاد بنسبة 2.2%.
تُلقي“كريستين لاجارد” رئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم كلمة خلال حدث في باريس، وسط حالة من عدم اليقين تسيطر على المستثمرين بشأن مستقبل السياسات النقدية في الاقتصادات الرئيسية حول العالم.
ومن المقرر صدور القراءة النهائية للتضخم السنوي في أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو خلال أكتوبر غداً الثلاثاء، وتشير التوقعات إلى استقرارها دون تغيير عن القراءة الأولى عند 2%.
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