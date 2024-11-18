اعتماد نشرة طرح أسهم المصرف المتحد في البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشرة الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد في البورصة، وقررت تسجيل أسهم رأس مال البنك.

وسيتم طرح نحو 330 تمثل نسبة 30% من أسهم البنك والبالغ إجمالي أسهمه 1.1 مليار سهم بنطاق سعري حده الأدنى 12.7 جنيه وحده الأقصى بقيمة 15.6 جنيه للسهم على أن يتم تحديد السعر النهائي وفقًا لنتائج الطرح الحاص وباستخدام آلية البناء السعري.

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ومن المقرر طرح الشريحة الأولى طرح خاص للأشخاص الطبعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الحاص لبيع عدد أسهم حده الأقصى 313.5 مليون سهم للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية، وتمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل 28.5% من أسهم البنك.

فيما تتضمن الشريحة الثانية، طرح عام للجمهور على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا لبيع عدد أسهم حده الأقصى 16.5 مليون سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 1.5% من أسهم البنك.

وذلك مع إمكانية زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع في الطرح الخاص والعام بناءً على حجم التغطية بحد أقصى 208.99 مليون سهم تمثل 18.99% من إحمالي أسهم البنك بعد موافقة الرقابة المالية.

وقال فرج عبدالحميد، نائب الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، لـ((البورصة)) الأسبوع الماضي، إنَّ الجولات الترويجية لطرح البنك ستبدأ، غداً الأربعاء بدول الخليج أولاً، ثم الدول الأوروبية انطلاقاً من لندن.

وقال البنك، فى بيان، إنه حدد النطاق السعرى لعملية طرح 30% من أسهمه بين 12.7 جنيه، و15.6 جنيه للسهم، وبذلك ستتراوح قيمة البنك، المملوك للبنك المركزى، بين 13.97 و17.16 مليار جنيه.

وقال البنك، فى بيان، إنه سيتم ببع 330 مليون سهم فى البورصة تتضمن طرحاً ثانوياً للبنك المركزى، وبحسب النطاق السعرى ستتراوح قيمة الأسهم التى ستباع بين 4.2 و5.2 مليار جنيه.

وكشف البنك، أن الطرح يتضمن اكتتابًا خاصًا فى 313.5 مليون سهم، والشريحة الصغيرة المتبقية ستكون للاكتتاب العام.

وذكر أن شركة سى آى كابيتا هى المنسق العالمى الوحيد ومدير السجل الوحيد للطرح، فى حين يلعب مكتب حلمى وحمزة وشركاه، ومكتب القاهرة لشركة بيكر ماكنزي، دور المستشار القانونى للطرح.

ويمتلك المصرف شبكة فروع تضم 68 فرعاً، فى 15 محافظة، بالإضافة إلى 225 جهاز صراف آلياً.

ويمتلك البنك شركة تابعة هى ((يونايتد فاينانس)) وتصل حصته فيها إلى 87.5%، وهى الذراع المالية غير المصرفية للبنك.

وتصل محفظة الشركة إلى 1.94 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى بعد توريق 617 مليون جنيه من المحفظة مؤخراً، وتمتلك ثلاثة تراخيص صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وهى التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى، كما تقوم بخدمات التأجير التشغيلى.

وتصل قاعدة عملاء المصرف المتحد إلى 12.55 ألف شركة، ونحو 509 آلاف عميل من الأفراد، وتبلغ قاعدة ودائع المؤسسات نحو 21.7 مليار جنيه ومن الأفراد نحو 33.1 مليار جنيه، فيما قدم قروضًا للمؤسسات بنحو 21.1 مليار جنيه وللأفراد نحو 9 مليارات جنيه.

ويمتلك البنك رخصة تشغيل إسلامية ويصل حجم الصيرفة لديه إلى 12.9 مليار جنيه ودائع ونحو 5.4 مليار جنيه تمويلات بنهاية يونيو.

وإجمالاً يمتلك البنك محفظة استثمارات مباشرة تضم ((يونايتد فاينانس)) وعددًا من الاستثمارات الأخرى تصل قيمتها العادلة إلى 2.7 مليار جنيه، مقارنة بتكلفة اقتناء تبلغ حوالى 0.4 مليار جنيه. وبلغت قيمة الاستثمار فى سندات الشركات 0.55 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2024.