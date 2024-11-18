أرباح بلتون تتضاعف إلى 1.2 مليار جنيه خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) تضاعفت أرباج شركة“بلتون القابضة” 14 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 1.2 مليار جنيه،مقارنة بربح 85.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.
وزاد إجمالي إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى إلى 4.87 مليار جنيه، مقابل إيرادات قدرها 949.82 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.
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أنفقت شركة بلتون القابضة، 9.81 مليار جنيه من إجمالي متحصلات الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة البالغة 10 مليارات جنيه والمقيدة في 19 يوليو 2023.
وأوضحت الشركة أن القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب نحو 189 مليون جنيه.
وأضافت أنها أنفقت نحو 2.94 مليار جنيه في زيادة رؤوس أموال بعض الشركات التابعة، و427.6 مليون جنيه للاستحواذ على شركات وحصص في شركات، و1.5 مليار جنيه في سداد قرض مستحق على الشركة وشركاتها التابعة.
كما أنفقت نحو 4.658 مليار جنيه على شكل قروض مساندة للشركات التابعة هي“شركة بلتون للتمويل الاستهلاكي، وشركة بلتون للتمويل العقاري، وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وشركة بلتون رأس المال المخاطر، وشركة بلتون العقارية، وشركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب”.
وصرفت نحو 285 مليون جنيه في الاستثمار على تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار في النفقات الرأسمالية.
وأشارت الشركة إلى أنها استخدمت 98.1% من قيمة الزيادة، ومتبقي نسبة 1.9% من قيمة الزيادة.
سجلت شركة بلتون القابضة أرباحًا مجمعة خلال النصف الأول من العام الجارى ناهزت 817 مليون جنيه، مقارنة بخسارة قدرها 146 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام بنسبة 818% على أساس سنوى، مسجلة 2.9 مليار جنيه.
وعزت“بلتون” النمو إلى الأداء القوى فى قطاعى بنك الاستثمار والخدمات غير المصرفية، مما نتج عنه نمو هامش صافى الربح التشغيلى إلى 64%.
وعلى صعيد بنك الاستثمار، سجلت الإيرادات التشغيلية نحو 471 مليون جنيه بنسبة نمو 328%، وهو ما يمثل 16% من إجمالى الإيرادات المجمعة للشركة، ودفع ذلك التوسع فى عمليات الوساطة المالية مما أدى إلى زيادة العمولات بفضل زيادة حجم محفظة الإقراض الهامشى.
وبالنسبة لإدارة صناديق الاستثمار، بلغت حجم الأصول المدارة 27.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 21.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى.
وارتفعت إيرادات قطاع ترويج وتغطية الاكتتاب بأكثر من 3 أضعاف على أساس سنوى نتيجة لتوسيع العروض فى الأسهم والدين والخدمات الاستشارية.
وسجلت إيرادات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية نحو 2.4 مليار جنيه، مرتفعة بنحو 13 ضعف على اساس سنوى، وعزت الشركة النمو فى الإيرادات إلى التوسع فى الشركات التابعة مما أدى إلى زيادة المدفوعات النقدية للشركات التابعة.
وارتفعت محفظة قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية نحو 15.2 مليار جنيه، مرتفعة بنحو 7 أضعاف على أساس سنوى.
وبلغت الحصة السوقية لقطاع التمويل العقارى بالشركة نحو 22.3%، مسجلة 3.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024.
وبلغ إجمالى المحفظة التمويلية لقطاع رأس المال المخاطر 109 ملايين جنيه.
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