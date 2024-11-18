أرباح بلتون تتضاعف إلى 1.2 مليار جنيه خلال 9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) تضاعفت أرباج شركة“بلتون القابضة” 14 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 1.2 مليار جنيه،مقارنة بربح 85.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.

وزاد إجمالي إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى إلى 4.87 مليار جنيه، مقابل إيرادات قدرها 949.82 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.

موضوعاتأرباح“القاهرة للزيوت” تقفز 174% خلال 9 أشهر “دومتي” تربح 407.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر بنمو 15% اعتماد نشرة طرح أسهم“المصرف المتحد” في

أنفقت شركة بلتون القابضة، 9.81 مليار جنيه من إجمالي متحصلات الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة البالغة 10 مليارات جنيه والمقيدة في 19 يوليو 2023.

وأوضحت الشركة أن القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب نحو 189 مليون جنيه.

وأضافت أنها أنفقت نحو 2.94 مليار جنيه في زيادة رؤوس أموال بعض الشركات التابعة، و427.6 مليون جنيه للاستحواذ على شركات وحصص في شركات، و1.5 مليار جنيه في سداد قرض مستحق على الشركة وشركاتها التابعة.

كما أنفقت نحو 4.658 مليار جنيه على شكل قروض مساندة للشركات التابعة هي“شركة بلتون للتمويل الاستهلاكي، وشركة بلتون للتمويل العقاري، وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وشركة بلتون رأس المال المخاطر، وشركة بلتون العقارية، وشركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب”.

وصرفت نحو 285 مليون جنيه في الاستثمار على تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار في النفقات الرأسمالية.

وأشارت الشركة إلى أنها استخدمت 98.1% من قيمة الزيادة، ومتبقي نسبة 1.9% من قيمة الزيادة.

سجلت شركة بلتون القابضة أرباحًا مجمعة خلال النصف الأول من العام الجارى ناهزت 817 مليون جنيه، مقارنة بخسارة قدرها 146 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام بنسبة 818% على أساس سنوى، مسجلة 2.9 مليار جنيه.

وعزت“بلتون” النمو إلى الأداء القوى فى قطاعى بنك الاستثمار والخدمات غير المصرفية، مما نتج عنه نمو هامش صافى الربح التشغيلى إلى 64%.

وعلى صعيد بنك الاستثمار، سجلت الإيرادات التشغيلية نحو 471 مليون جنيه بنسبة نمو 328%، وهو ما يمثل 16% من إجمالى الإيرادات المجمعة للشركة، ودفع ذلك التوسع فى عمليات الوساطة المالية مما أدى إلى زيادة العمولات بفضل زيادة حجم محفظة الإقراض الهامشى.

وبالنسبة لإدارة صناديق الاستثمار، بلغت حجم الأصول المدارة 27.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 21.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى.

وارتفعت إيرادات قطاع ترويج وتغطية الاكتتاب بأكثر من 3 أضعاف على أساس سنوى نتيجة لتوسيع العروض فى الأسهم والدين والخدمات الاستشارية.

وسجلت إيرادات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية نحو 2.4 مليار جنيه، مرتفعة بنحو 13 ضعف على اساس سنوى، وعزت الشركة النمو فى الإيرادات إلى التوسع فى الشركات التابعة مما أدى إلى زيادة المدفوعات النقدية للشركات التابعة.

وارتفعت محفظة قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية نحو 15.2 مليار جنيه، مرتفعة بنحو 7 أضعاف على أساس سنوى.

وبلغت الحصة السوقية لقطاع التمويل العقارى بالشركة نحو 22.3%، مسجلة 3.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024.

وبلغ إجمالى المحفظة التمويلية لقطاع رأس المال المخاطر 109 ملايين جنيه.