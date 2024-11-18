دومتي تربح 407.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر بنمو 15%

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي” بنسبة 15% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل 407.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 354.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 6.89 مليار جنيه، مقابل 5.17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
موضوعات متعلقة
أرباح“القاهرة للزيوت” تقفز 174% خلال 9 أشهر أرباح“بلتون” تتضاعف إلى 1.2 مليار جنيه خلال 9 أشهر اعتماد نشرة طرح أسهم“المصرف المتحد” في البورصة
وفي وقت سابق، قررت شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي” السماح لشركة“أرلا فودز” الدنماركية. ببدء الفحص النافي للجهالة.
وقالت“دومتي”، إن القرار جاء بعد استيضاح بعض النقاط الخاصة بعرض الشراء المبدئي المقدم للاستحواذ على“دومتي”.
وكشفت شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”، تفاصيل عرض الشراء الإجباري الذي تلقته من شركة“أرلا فودز” الدنماركية.
وقالت الشركة، إن المساهمين الرئيسين بالشركة وهم يحي بن محمد بن عوض بن لادن وشركة Expedition investments وشركة International Dairy Investment وشركة Trevi Holding تلقوا عرض شراء مبدئي غير ملزم من شركة Alra Foods amba، يتضمن الآتي:
-تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال“دومتي” بتقييم مبدئي غير ملزم نحو 8.897 مليار جنيه، وهو ما يمثل سعر مبدئي غير ملزم 31.48 جنيه للسهم.
-نية أرلا فودز الدنماركية شطب أسهم الشركة اختياريًا من جداول البورصة المصرية بعد إتمام إجراءات الاستحواذ.
وأضافت دومتي، أن المساهمون الرئيسيون أعربوا عن تفضيلهم إبرام صفقة الاستحواذ مع شركة أرلا فودز الدنماركية، لكونها إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال منتجات الألبان.
كما أعربوا عن نيتهم بيع أسهمهم لشركة أرلا فودز الدنماركية من خلال عرض الشراء المزمع تقديمه وذلك في ضوء الاتفاقيات النهائية التي سيتم إبرامها.
وتعتزم عائلة الدماطي الاستمرار كشريك بجزء من أسهمهم مع أرلا فودز الدنماركية واستمرار محمد الدماطي العضو المنتدب للشركة.
وأشارت الشركة إلى أن عملية تقديم عرض الشراء وإتمام إجراءات الاستحواذ مشروط باستكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة والاتفاق على السعر النهائي لعرض الشراء الإجباري والحصول على جميع الموافقات المطلوبة من كافة الجهات الرقابة والحكومية وإبرام الاتفاقيات النهائية.
ويستهدف مقدم العرض المحتمل دعم الشركة في تنمية تواجدها إقليميًا وتوسيع نطاق خدماتها في مصر، وفقًا للبيان.
MENAFN18112024000202011048ID1108896086