دومتي تربح 407.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر بنمو 15%

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي” بنسبة 15% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل 407.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 354.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 6.89 مليار جنيه، مقابل 5.17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

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وفي وقت سابق، قررت شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي” السماح لشركة“أرلا فودز” الدنماركية. ببدء الفحص النافي للجهالة.

وقالت“دومتي”، إن القرار جاء بعد استيضاح بعض النقاط الخاصة بعرض الشراء المبدئي المقدم للاستحواذ على“دومتي”.

وكشفت شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”، تفاصيل عرض الشراء الإجباري الذي تلقته من شركة“أرلا فودز” الدنماركية.

وقالت الشركة، إن المساهمين الرئيسين بالشركة وهم يحي بن محمد بن عوض بن لادن وشركة Expedition investments وشركة International Dairy Investment وشركة Trevi Holding تلقوا عرض شراء مبدئي غير ملزم من شركة Alra Foods amba، يتضمن الآتي:

-تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال“دومتي” بتقييم مبدئي غير ملزم نحو 8.897 مليار جنيه، وهو ما يمثل سعر مبدئي غير ملزم 31.48 جنيه للسهم.

-نية أرلا فودز الدنماركية شطب أسهم الشركة اختياريًا من جداول البورصة المصرية بعد إتمام إجراءات الاستحواذ.

وأضافت دومتي، أن المساهمون الرئيسيون أعربوا عن تفضيلهم إبرام صفقة الاستحواذ مع شركة أرلا فودز الدنماركية، لكونها إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال منتجات الألبان.

كما أعربوا عن نيتهم بيع أسهمهم لشركة أرلا فودز الدنماركية من خلال عرض الشراء المزمع تقديمه وذلك في ضوء الاتفاقيات النهائية التي سيتم إبرامها.

وتعتزم عائلة الدماطي الاستمرار كشريك بجزء من أسهمهم مع أرلا فودز الدنماركية واستمرار محمد الدماطي العضو المنتدب للشركة.

وأشارت الشركة إلى أن عملية تقديم عرض الشراء وإتمام إجراءات الاستحواذ مشروط باستكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة والاتفاق على السعر النهائي لعرض الشراء الإجباري والحصول على جميع الموافقات المطلوبة من كافة الجهات الرقابة والحكومية وإبرام الاتفاقيات النهائية.

ويستهدف مقدم العرض المحتمل دعم الشركة في تنمية تواجدها إقليميًا وتوسيع نطاق خدماتها في مصر، وفقًا للبيان.