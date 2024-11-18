أرباح القاهرة للزيوت تقفز 174% خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) تضاعفت أرباح شركة القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 177% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 121.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 44.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال التسعة أشهر إلى 790.8 مليون جنيه، مقابل 700.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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وكشفت شركة القاهرة للزيوت والصابون، عن تغطية اكتتاب زيادة رأسمال الشركة بنسبة 100% على مدار مرحلتين.
وأوضحت الشركة أنه تم الاكتتاب في 744 مليون سهم بالمرحلة الأولى لزيادة رأس المال مقسمة ما بين 383.8 مليون سهم بقيمة 39.3 مليون جنيه عن طريق الأرصدة الدائنة للمساهمين، و360.2 مليون سهم بـ36.92 جنيه تم سدادهم نقدًا.
وأضافت أنه تم الاكتتاب في الأسهم غير المغطاة خلال المرحلة الثانية للاكتتاب بعدد 35.97 مليون سهم وتم السداد نقدًا.
ويشار إلى أن عدد مرات التغطية خلال المرحلة الثانية بلغت 54.1 مرة ونسة التخصيص 1.83% تقريبًا.
وقالت الشركة إنه سيتم رد المبالغ المسددة في الأسهم التي لم يتم تخصيصها يوم الأحد 12 مايو الجاري من خلال فروع بنك قطر الوطني الأهلي.
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