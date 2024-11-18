أرباح القاهرة للزيوت تقفز 174% خلال 9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) تضاعفت أرباح شركة القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 177% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 121.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 44.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال التسعة أشهر إلى 790.8 مليون جنيه، مقابل 700.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

موضوعات“دومتي” تربح 407.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر بنمو 15% أرباح“بلتون” تتضاعف إلى 1.2 مليار جنيه خلال 9 أشهر اعتماد نشرة طرح أسهم“المصرف المتحد” في

وكشفت شركة القاهرة للزيوت والصابون، عن تغطية اكتتاب زيادة رأسمال الشركة بنسبة 100% على مدار مرحلتين.

وأوضحت الشركة أنه تم الاكتتاب في 744 مليون سهم بالمرحلة الأولى لزيادة رأس المال مقسمة ما بين 383.8 مليون سهم بقيمة 39.3 مليون جنيه عن طريق الأرصدة الدائنة للمساهمين، و360.2 مليون سهم بـ36.92 جنيه تم سدادهم نقدًا.

وأضافت أنه تم الاكتتاب في الأسهم غير المغطاة خلال المرحلة الثانية للاكتتاب بعدد 35.97 مليون سهم وتم السداد نقدًا.

ويشار إلى أن عدد مرات التغطية خلال المرحلة الثانية بلغت 54.1 مرة ونسة التخصيص 1.83% تقريبًا.

وقالت الشركة إنه سيتم رد المبالغ المسددة في الأسهم التي لم يتم تخصيصها يوم الأحد 12 مايو الجاري من خلال فروع بنك قطر الوطني الأهلي.



