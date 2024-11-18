تجارة الصين مع البرازيل ترتفع 10% بأول عشرة أشهر من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن تجارة الصين مع البرازيل ارتفعت بنسبة 9.9% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024.
وأشارت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك الصينية، إلى أن معدل النمو كان أعلى بـ4.7 نقطة مئوية من معدل النمو الكلي للتجارة الخارجية للصين.
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وبلغت تجارة الصين مع البرازيل 1.14 تريليون يوان (158.33 مليار دولار) خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر، من بينها 432.08 مليار يوان من الصادرات، و708.15 مليار يوان من الواردات.
ومع تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري، تدخل مزيد من المنتجات عالية الجودة من البرازيل إلى السوق الصينية، حيث تجاوزت حصة الصين من صادرات البرازيل من فول الصويا وخام الحديد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 70%، فيما تجاوز الحصة للّب والنفط الخام 40%.
وتدخل المزيد من المنتجات الصناعية الصينية ذات الجودة إلى البرازيل، حيث صدّرت الصين سلعا وسيطة بقيمة 216.86 مليار يوان إلى البرازيل في العشرة أشهر الأولى، بزيادة 11.8% على أساس سنوي، ما يمثل نصف إجمالي قيمة صادرات الصين إلى البرازيل.
المصدر:
MENAFN18112024000202011048ID1108896084
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