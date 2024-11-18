تجارة الصين مع البرازيل ترتفع 10% بأول عشرة أشهر من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن تجارة الصين مع البرازيل ارتفعت بنسبة 9.9% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك الصينية، إلى أن معدل النمو كان أعلى بـ4.7 نقطة مئوية من معدل النمو الكلي للتجارة الخارجية للصين.

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وبلغت تجارة الصين مع البرازيل 1.14 تريليون يوان (158.33 مليار دولار) خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر، من بينها 432.08 مليار يوان من الصادرات، و708.15 مليار يوان من الواردات.

ومع تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري، تدخل مزيد من المنتجات عالية الجودة من البرازيل إلى السوق الصينية، حيث تجاوزت حصة الصين من صادرات البرازيل من فول الصويا وخام الحديد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 70%، فيما تجاوز الحصة للّب والنفط الخام 40%.

وتدخل المزيد من المنتجات الصناعية الصينية ذات الجودة إلى البرازيل، حيث صدّرت الصين سلعا وسيطة بقيمة 216.86 مليار يوان إلى البرازيل في العشرة أشهر الأولى، بزيادة 11.8% على أساس سنوي، ما يمثل نصف إجمالي قيمة صادرات الصين إلى البرازيل.

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