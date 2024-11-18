القابضة الكويتية تضخ 247 مليون دولار استثمارات بقطاع الاستكشاف والتطوير

MENAFN - Al-Borsa News) حققت شركة“القابضة المصرية الكويتية”، إيرادات بقيمة 475 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2024.

وبلغ هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 40% و37% على التوالي، فيما سجل صافي الربح 139 مليون دولار، مصحوبًا بهامش صافي ربح قدره 29%، بالإضافة إلى وصول صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة إلى 124.2 مليون دولار.

موضوعاتأرباح“القاهرة للزيوت” تقفز 174% خلال 9 أشهر “دومتي” تربح 407.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر بنمو 15% أرباح“بلتون” تتضاعف إلى 1.2 مليار جنيه خلال 9 أشهر

وقالت الشركة، إنه خلال الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات الشركة 154 مليون دولار أمريكي، وهو نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 20% مدفوعة بنمو قطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة بها التابع للشركة.

وسجل صافي الربح 38.7 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2024، مصحوبًا بهامش صافي ربح قدره 25%، فضلًا عن وصول صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة إلى 34.1 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

وقال لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية، إن الإدارة لمست مؤشرات تعافي الإيرادات على أساس ربع سنوي بفضل مجموعة من العوامل الإيجابية، منها التعافي التدريجي للأسعار، واستراتيجية ترشيد التكاليف، إضافة إلى الأثر الإيجابي للاستثمارات التي قامت بها المجموعة مؤخرًا، وذلك بالرغم من التحديات التي واجهت الشركة على خلفية انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

وأوضح الخرافي أن الشركة بدأت في جني ثمار التوسعات الاستثمارية التي ضختها مؤخرًا في قطاع الطاقة، حيث نجحت في تحقيق نتائج إيجابية في امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري، حيث بدأ تشغيل البئر الثاني Aton-1 ضمن المرحلة الثالثة (ب) خلال الربع الثالث من عام 2024 وبطاقة إنتاجية 15 مليون قدم مكعب يوميًا، حيث تتطلع المجموعة إلى الحفاظ على معدلات إنتاج الغاز عند 55 مليون قدم مكعب يوميًا حتى نهاية عام 2026.

وأشار الخرافي إلى أن الشركة قامت منذ الاستحواذ على امتياز منطقة شمال سيناء البحري بضخ استثمارات في أنشطة الاستكشاف والتطوير بقيمة 247 مليون دولار، وهو ما أثمر عن إضافة احتياطيات غاز تقدر بحوالي 223 مليار قدم مكعب.

ومن جانبه، أعرب جون روك، العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية، أن المجموعة استمرت بالاستفادة من زيادة حصتها في ملكية شركة“الإسكندرية للأسمدة”، حيث تمكنت الشركة من تحقيق نتائج إيجابية بفضل ارتفاع متوسط أسعار تصدير اليوريا بمعدل 11% مقارنه بالربع السابق، لتبلغ 335 دولار أمريكي للطن، مما حد من تأثير عدم استقرار إمدادات الغاز الطبيعي على نتائج الشركة.