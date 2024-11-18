القابضة الكويتية تضخ 247 مليون دولار استثمارات بقطاع الاستكشاف والتطوير

(MENAFN
- Al-Borsa News) حققت شركة“القابضة المصرية الكويتية”، إيرادات بقيمة 475 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2024.
وبلغ هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 40% و37% على التوالي، فيما سجل صافي الربح 139 مليون دولار، مصحوبًا بهامش صافي ربح قدره 29%، بالإضافة إلى وصول صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة إلى 124.2 مليون دولار.
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وقالت الشركة، إنه خلال الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات الشركة 154 مليون دولار أمريكي، وهو نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 20% مدفوعة بنمو قطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة بها التابع للشركة.
وسجل صافي الربح 38.7 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2024، مصحوبًا بهامش صافي ربح قدره 25%، فضلًا عن وصول صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة إلى 34.1 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
وقال لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية، إن الإدارة لمست مؤشرات تعافي الإيرادات على أساس ربع سنوي بفضل مجموعة من العوامل الإيجابية، منها التعافي التدريجي للأسعار، واستراتيجية ترشيد التكاليف، إضافة إلى الأثر الإيجابي للاستثمارات التي قامت بها المجموعة مؤخرًا، وذلك بالرغم من التحديات التي واجهت الشركة على خلفية انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
وأوضح الخرافي أن الشركة بدأت في جني ثمار التوسعات الاستثمارية التي ضختها مؤخرًا في قطاع الطاقة، حيث نجحت في تحقيق نتائج إيجابية في امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري، حيث بدأ تشغيل البئر الثاني Aton-1 ضمن المرحلة الثالثة (ب) خلال الربع الثالث من عام 2024 وبطاقة إنتاجية 15 مليون قدم مكعب يوميًا، حيث تتطلع المجموعة إلى الحفاظ على معدلات إنتاج الغاز عند 55 مليون قدم مكعب يوميًا حتى نهاية عام 2026.
وأشار الخرافي إلى أن الشركة قامت منذ الاستحواذ على امتياز منطقة شمال سيناء البحري بضخ استثمارات في أنشطة الاستكشاف والتطوير بقيمة 247 مليون دولار، وهو ما أثمر عن إضافة احتياطيات غاز تقدر بحوالي 223 مليار قدم مكعب.
ومن جانبه، أعرب جون روك، العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية، أن المجموعة استمرت بالاستفادة من زيادة حصتها في ملكية شركة“الإسكندرية للأسمدة”، حيث تمكنت الشركة من تحقيق نتائج إيجابية بفضل ارتفاع متوسط أسعار تصدير اليوريا بمعدل 11% مقارنه بالربع السابق، لتبلغ 335 دولار أمريكي للطن، مما حد من تأثير عدم استقرار إمدادات الغاز الطبيعي على نتائج الشركة.
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