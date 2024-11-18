الاحتلال يهدم خمس منشآت في رافات شمال غرب القدس

الاحتلال يهدم خمس منشآت في رافات شمال غرب القدس
التاريخ
11/18/2024 4:16:17 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عدة منشآت في بلدة رافات شمال غرب القدس.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال هدم حديقة وكوخ واستوديو " استوديو ميرال" يعودان للمواطن نبيل مزرعاوي من بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس.
وأضافت المصادر، أن الاحتلال هدم في موقع مجاور ملعبين لكرة القدم يعودان لعائلة عايدية.
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