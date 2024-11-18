Wednesday, 20 November 2024 01:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يهدم خمس منشآت في رافات شمال غرب القدس

11/18/2024 4:16:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عدة منشآت في بلدة رافات شمال غرب القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال هدم حديقة وكوخ واستوديو " استوديو ميرال" يعودان للمواطن نبيل مزرعاوي من بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال هدم في موقع مجاور ملعبين لكرة القدم يعودان لعائلة عايدية.

MENAFN18112024000205011050ID1108896068

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث