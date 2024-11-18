مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
التاريخ
11/18/2024 4:16:16 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN - اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال.
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية من بينها ما يسمى ب"السجود الملحمي".
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