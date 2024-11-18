الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من رام الله بينهم 4 أشقاء

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 8 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم 4 أشقاء.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت

قرية المغير شمال شرق رام الله، واعتقلت أيمن أبو عليا (48 عاما)، ومراد أبو عليا (48 عاما)، وعامر أبو عليا (41 عاما)، وعبيدة أبو عليا (38 عاما) واستولت على 3 مركبات، وداهموا أكثر من 40 منزلا وفتشوها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 أشقاء من بلدة

سلواد

شرق رام الله وهم: بلال، وطارق، ومحمد، ومحمود صبحي حماد بعد أن داهمت منزل ذويهم وفتشته.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن صالح حامد في البلدة وفتشته.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت عدد من قرى وبلدات محافظة رام الله والبيرة وهي: بيت عور التحتا، شقبا، سلواد، دير غسانة، كفر عين، بيت لقيا، والطيرة.