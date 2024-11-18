الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من رام الله بينهم 4 أشقاء

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 8 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم 4 أشقاء.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت
قرية المغير شمال شرق رام الله، واعتقلت أيمن أبو عليا (48 عاما)، ومراد أبو عليا (48 عاما)، وعامر أبو عليا (41 عاما)، وعبيدة أبو عليا (38 عاما) واستولت على 3 مركبات، وداهموا أكثر من 40 منزلا وفتشوها.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 أشقاء من بلدة
سلواد
شرق رام الله وهم: بلال، وطارق، ومحمد، ومحمود صبحي حماد بعد أن داهمت منزل ذويهم وفتشته.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن صالح حامد في البلدة وفتشته.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت عدد من قرى وبلدات محافظة رام الله والبيرة وهي: بيت عور التحتا، شقبا، سلواد، دير غسانة، كفر عين، بيت لقيا، والطيرة.
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