الاحتلال يستولي على مضخة مياه في الأغوار الشمالية

MENAFN - Palestine News ) الأغوار / PNN - استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على مضخة مياه لأحد في خربة "الدير" بالأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي عين البيضا عمر فقهاء، بأن الاحتلال استولى على مضخة مياه موضوعة على أحد الينابيع في خربة الدير للمواطن، محمد فايز دراغمة، تستخدم لري المحاصيل المروية المزروعة في تلك المنطقة.

يذكر أن خربة الدير هي إحدى المناطق الحدودية التي يستغلها المواطنون في زراعة أراضيها، مستفيدين من تواجد الينابيع فيها.

وكان المستوطنون بحماية مباشرة من جيش الاحتلال، استولوا العام الماضي على شبكات مياه للمواطنين في المنطقة.