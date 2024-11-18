الاحتلال يستولي على مضخة مياه في الأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار / PNN - استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على مضخة مياه لأحد المزارعين
في خربة "الدير" بالأغوار الشمالية.
وأفاد رئيس مجلس قروي عين البيضا عمر فقهاء، بأن الاحتلال استولى على مضخة مياه موضوعة على أحد الينابيع في خربة الدير للمواطن، محمد فايز دراغمة، تستخدم لري المحاصيل المروية المزروعة في تلك المنطقة.
يذكر أن خربة الدير هي إحدى المناطق الحدودية التي يستغلها المواطنون في زراعة أراضيها، مستفيدين من تواجد الينابيع فيها.
وكان المستوطنون بحماية مباشرة من جيش الاحتلال، استولوا العام الماضي على شبكات مياه للمواطنين في المنطقة.
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