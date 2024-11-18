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اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والحريديم بعد استدعاءات التجنيد

11/18/2024 4:16:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- اندلعت مواجهات وأعمال شغب بين عناصر الشرطة الإسرائيلية والمتشددين اليهود "الحريديم" المعارضين للتجنيد العسكري، في "تل أبيب" مساء أمس الأحد، بعد استدعاء جيش الاحتلال مزيدا منهم للتجنيد.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الاشتباكات حدثت عقب إغلاق الحريديم شارع رئيسي في بني براك شرق "تل أبيب"، احتجاجا على إرسال الجيش ألف مذكرة لاستدعاء حريديم للخدمة العسكرية، مضيفة أن المحتجين دعوا إلى إلغاء أوامر التجنيد، معتبرين أنها تعدٍ على تقاليدهم وأسلوب حياتهم.

وأفادت الصحيفة بأن أوامر الاستدعاء تعد جزءا من 7 آلاف أمر متوقع صدورها للحريديم خلال الأيام المقبلة، وصادق عليها وزير الدفاع السابق يوآف غالانت قبل إقالته.

وفي وقت سابق أمس الأحد، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إلى حرمان الحريديم من الميزانيات المخصصة لهم، وكذلك الحصول على جوازات سفر.

ويعارض الحريديم الخدمة بالجيش الإسرائيلي، رغم قرار المحكمة العليا في يونيو/حزيران الماضي بفرض التجنيد عليهم أسوة بباقي الإسرائيليين.


وتطالب أحزاب في الائتلاف الحكومي بسن قانون لضمان استمرار تهرب نحو 60 ألف يهودي متدين سنويا من الخدمة العسكرية، وسط رفض المعارضة التي تسميه قانون التهرب.

ووجَه المعارضون، وعلى رأسهم لبيد، في الأيام الماضية دعوات صريحة إلى وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس لتوجيه أوامر استدعاء للحريديم للخدمة العسكرية بعد تسلمه مهام منصبه رسميا.

MENAFN18112024000205011050ID1108896064

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