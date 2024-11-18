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الدفاع المدني في غزة: إسرائيل قتلت 85 من كوادرنا ودمرت 56 مركبة و17 مقرا

11/18/2024 4:16:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN- أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، الإثنين، أن الحرب الإسرائيلية أسفرت منذ بدايتها في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، حيث استشهد 85 شخصًا من كوادره في استهداف مباشر دمّر أيضا عددا من مراكزه وآلياته، ما أدى إلى شل قدرته على أداء مهامه الإنسانية.

وقال الدفاع المدني في بيان، إن "عدد شهدائه بلغ 85 شهيدًا، إلى جانب 301 مصاب من أفراده، بينما تعرّض 20 عنصرًا للاعتقال من قبل قوات الجيش الإسرائيلي".

وأشار إلى "تدمير 17 مركزًا ومقرًا تابعًا له، منها 14 مركزًا دُمرت بشكل كلي، و3 مراكز تضررت جزئيًا، إضافة إلى ذلك، تعرضت 56 مركبة للتدمير أو الأضرار".

وأضاف الدفاع المدني، أن "المركبات التي شملت تدميرًا كليًا وزعت على النحو التالي: 12 مركبة إطفاء وإنقاذ، مركبتان لإنقاذ التدخل السريع، 4 صهاريج مياه، 8 مركبات إسعاف، مركبة سلّم إنقاذ هيدروليكي، 13 مركبة إدارية".

وبيّن أن مراكزه "تعرضت للاستهداف المباشر 6 مرات، فيما استُهدفت طواقمه خلال تنفيذ مهام ميدانية 17 مرة، ما أسفر عن تدمير كافة معدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بقيمة تقدر بمليون و300 ألف دولار".

وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أخرج جيش الاحتلال منظومة الدفاع المدني عن العمل في محافظة شمال قطاع غزة بعد تدميرها بالكامل، ما أجبر الطواقم على النزوح إلى المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع.

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في ظل أزمة إنسانية متفاقمة تعيشها غزة، حيث تواجه الطواقم الإغاثية صعوبات كبيرة في تقديم الخدمات وسط استمرار القصف والحصار.

وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي من عملياته البرية شمالي قطاع غزة، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".


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