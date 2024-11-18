أريستون الشرق الأوسط تهنئ عمان بالعيد الوطني الرابع والخمسين

(MENAFN
- The Revelation Consultancy DMCC)
فخور بأن أكون جزءًا من إرث الأمة في الابتكار لأكثر من 25 عامًا
مسقط، 17 نوفمبر 2024
تنضم أريستون الشرق الأوسط إلى الاحتفالات في جميع أنحاء سلطنة عمان في عيدها الوطني الراب والخمسين، مؤكدة التزامها لأكثر من 25 عامًا بالابتكار والاستدامة في بناء المشاريع في جميع أنحاء البلاد.
, و من جانبه اعرب ألبرتو تورنر رئيس مجموعة أريستون في الشرق الأوسط وتركيا والقوقاز عن سعادته قائلا ( تفخر أريستون بكونها جزءًا من البنية التحتية لعمان بعد أن خدمت البلاد لعقود).
مضيفا ( بصفتنا تكتلًا إيطاليًا له وجود على الأرض، فقد تمكنا من الاستفادة من البحث والتطوير العالمي لدينا للمساهمة في البنية التحتية للبلاد,مردفا لقد أضافت حلول تدفئة المياه المستدامة المبتكرة قيمة للعديد من المشاريع الحكومية وقطاع الضيافة والأوساط الأكاديمية والمرافق الطبية بالإضافة إلى المجمعات السكنية والتجارية).
و التي تشمل المنشآت الحكومية الرئيسية منذ وقت سابق مجمعات شرطة عمان السلطانية في السيب والروي والوطية، بالإضافة إلى منطقة الشحن في مطار عمان ومراكز فرقة العمل الخاصة في صحار وبركة.
تدعم أريستون للحلول أيضًا المرافق التعليمية والمؤسسية المهمة مثل واحة المعرفة مسقط وجامعة صحار ومعهد الإدارة العامة (IPA) في الخوير.
كما تجمع العديد من المشاريع مثل مراكز شرطة عمان السلطانية في وطيا و روي بين الطاقة الشمسية و الانظمة الكهربائية , و يظهر مبنى (اي بي ايه) بشكل خاص خاص امكانات (اريستون) في التعامل مع المشاريع الكبيرة ,من خلال هذا المجمع الرائع الذي يمتد على مساحة 2800متر بما في ذلك فندق (انتريستي)الذي يحتوي على 285 غرفة تتميز بنظام التدفئة الشمسية مع نظام نسخ كهربائي احتياطي مكون من اسطوانات 4000\4 ,و الذي يدعم السعة الاجمالية لمخزون المياة الساخنة لتصل الى 16000 لتر ,و كما تدمج اريستون الواح الطاقة الشمسية مع الانظمة الكهربائية في مشاريع قطاع الضيافة في جميع انحاء عمان مثل منتجع (الليلة) وصلالة و قرين بارك و فندق تنمية
و اشار المسؤول الى ان اريستون تعمل على العديد من المشاريع الجارية التي تعمل بالطاقة الشمسية التي تتعلق بالبنية التحتية. ومن بينها مستشفيات بارزة ومؤسسة تعليمية ومؤسسة في قطاع الضيافة سوف تحتوي على تدفئة المياه في نيم، و يعد مستشفى (بي ار او ) أول مستشفى في عمان يركز على صحة المرأة ورفاهيتها، و الذي يعمل بألواح شمسية للعمل بالطاقة الاحتياطية, كما ستستخدم ثلاثة مستشفيات تابعة لوزارة الصحة في صلالة وخصب والسويق أنظمة مماثلة لتدفئة المياه, لافتا الى مشروع آخر قيد التنفيذ في أكبر وجهة سياحية في عمان (انا صلالة).
مشيرا الى ان أريستون نفذت تقنيتها المبتكرة للمضخات الحرارية في مشاريع عُمان الأخرى , ومن الأمثلة البارزة على ذلك متحف نزوى الذي يستخدم مضخات حرارية (ايه ار 17 2اكس )و المصممة خصيصًا لتلائم ظروف المتحف ,يشتهر هذا النظام بمرونته وانتعاشه السريع وميزات منظم الحرارة المزدوجة، وهو شائع لخفض تكاليف الطاقة مع تعزيز كفاءة نظام الماء الساخن.
و شدد تورنر على التزام شركة اريستون بتقديم خيارات للتدفئة عالية الجودة تعزز الحياة اليومية مع الاستدامة من خلال الابتكار و التركيز على العملاء ,مضيفا نقوم بتمكين الافراد و المجتمعات لاتخاذ خيارات فعالة تتماشى مع اهداف الاستدامة في سلطنة عمان
MENAFN18112024004885011196ID1108895900