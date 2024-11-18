سامسونج تضع معياراً جديداً في أمان التلفزيونات بحصولها على شهادةFIPS 140- 3

(MENAFN
- Bashir Mraish Consultancy) وحدة التشفير ‘Samsung CryptoCore’ من سامسونج
تقدم حماية متطورة للبيانات عبر منتجات العرض الخاصة بها
أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم أن وحدة التشفير الخاصة بها، ‘Samsung CryptoCore’،[1] حصلت على شهادة [2]FIPS 140-3 المرموقة من المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا(NIST). و تؤكد هذه الشهادة التزام سامسونج بتوفير أعلى مستويات الأمان وحماية البيانات لمستخدمي التلفزيونات الذكية.
وقال يونج جاي كيم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في قسم الشاشات المرئية لدى سامسونج للإلكترونيات: "مع تزايد اتصال أنظمة الترفيه المنزلي، يصبح من الضروري على شركات التكنولوجيا حماية البيانات الشخصية التي تسهم في تقديم تجربة اتصال سلسة يتمتع بها الكثيرون". وأضاف: "من خلال دمج وحدة CryptoCore الحاصلة على شهادة FIPS 140-3 في أجهزة التلفزيون الذكية الخاصة بنا، تتخذ سامسونج خطوة إضافية في التزامها بتأمين الترفيه المنزلي، مما يضمن لمستخدمينا تجربة منتجاتنا بحرية وثقة."
وابتداءً من عام 2025، سيتم دمج ‘Samsung CryptoCore’ بالكامل في نظام التشغيل [3]‘Tizen OS’، الخاص بأجهزة التلفزيون الذكية من سامسونج، ما يعزز أمان المنتجات الرئيسية مثل التلفزيونات والشاشات ولافتات العرض الرقمية. ومع تضمين ‘Samsung CryptoCore’ في ‘Tizen OS’، سيتم تشفير البيانات الشخصية المرتبطة بحسابات سامسونج بشكل آمن، وستكون معلومات المصادقة على ‘SmartThings’ محمية من تهديدات القرصنة الخارجية، كما سيستفيد المحتوى المعروض على التلفزيونات من حماية محسنة لحقوق النشر.
ومنذ عام 2015، زوّدت سامسونج تلفزيوناتها الذكية بمنصة الأمان [4]‘Samsung Knox’، التي حصلت على شهادة ‘Common Criteria (CC)’[5] لمدة 10 سنوات متتالية. ومع حصولها حديثًا على شهادة ‘FIPS 140-3’، عززت سامسونج معايير أمانها ضد القرصنة وتسريبات البيانات، لتؤمّن المعلومات الشخصية بشكل استباقي باستخدام تقنية تشفير متقدمة.
وتتطلب شهادة ‘FIPS 140-3’ المعترف بها من قِبل حكومات في 10 دول[6]، اختبارات شاملة لوحدات التشفير لضمان أمانها وسلامتها وموثوقيتها. وبالنسبة للمستخدمين، يعني ذلك أن تلفزيونات سامسونج الذكية توفر حماية متقدمة ضد انتهاكات الخصوصية، ما يتيح لهم الاستمتاع بمحتواهم، وربط الأجهزة الذكية، والتفاعل مع خدمات إنترنت الأشياء بأمان ودون قلق.
[1] ‘Samsung CryptoCore’ هو مكتبة برمجية تقوم بتشفير وفك تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين.
[2] يغطي معيار ‘Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-3’ متطلبات الأمان لوحدات التشفير.
Tizen OS 9.0.
[3] Tizen OS 9.0.
[4] يوفر ‘Samsung Knox’ حماية الخصوصية على التلفزيونات الذكية من خلال ميزات مثل مراقبة نظام ‘Tizen OS’، وحجب المواقع الخبيثة، وKnox Vault، وهي ميزة متاحة فقط على طرازات ‘QN900D’ و’QN800D’.
[5] شهادة ‘Common Criteria (CC)’ هي معيار أمان عالمي معترف به في 31 دولة لضمان سلامة منتجات تكنولوجيا المعلومات.
[6] معترف بها في كل من الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وسنغافورة، وأستراليا، ونيوزيلندا
MENAFN18112024004771015760ID1108895874
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.