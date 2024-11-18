شركة الخطوط الجوية الإيطالية - إيتا تطلق رحلة مباشرة جديدة إلى دبي

(MENAFN
- PRCO) دبي / روما، 29أكتوبر 2024 – أطلقت إيتا خطها الجديد الأول إلى الإمارات العربية المتحدة مع رحلة مباشرة بين مطار دبي ومطار روما فيوميتشينو. ستقوم الناقل الإيطالي بتشغيل هذا الخط بشكل يومي.
أقلعت الرحلة الأولى من مطار روما فيوميتشينو رقم AZ 856، على متن طائرة إيرباص إيه321 نيو، وهبطت في مطار دبي الدولي عند الساعة 7:50 مساءً (بالتوقيت المحلي)، كما أقلعت الرحلة الأولى من مطار رقم AZ857 دبي الدولي إلى مطار روما فيوميتشينو عند الساعة 1:50فجراً (بالتوقيت المحلّي) يوم الاثنين الموافق ٢٨ أكتوبر.
احتفالاً بإطلاق هذه الرحلة الجديدة، أقيم حفل افتتاح تخلله قص الشريط الأحمر عند بوابة الوصول في مطار دبي الدولي، حضرها بييرفرانشيسكو كارينو، نائب رئيس المبيعات الدولية في "خطوط إيتا، وبنديتو منكاروني، المدير الإقليمي لآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في "خطوط إيتا".، لورنزو فاناتارا، سفير إيطاليا في الإمارات، وروبرت وايتهاوس، نائب رئيس الأبحاث في مطارات دبي.
كجزء من أنشطة الإطلاق في السوق الإماراتي، عرضت إيتا شبكتها وعلامتها التجارية وأبرز ملامح موسم الشتاء على ممثلي وسائل الإعلام المحلية وأصحاب المصلحة خلال حدث استضافته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي في فندق جراند حياة دبي.
تعتبر الرحلة الجديدة من روما إلى دبي إنجازاً هاماً للشركة، حيث توسع شبكتها لتشمل سوقاً استراتيجياً. تُعد دبي مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة الترفيهية، وإطلاق هذه الخدمة المباشرة يُظهر التزام إيتا بتقديم حلول سفر مثلى وتعزيز أهمية توسيع الشبكة في استراتيجية نمو الشركة.
في هذه المناسبة، صرّحت إميليانا ليموساني، الرئيسة التجارية لشركة الخطوط الجوية الإيطالية - إيتا والرئيسة التنفيذية لشركة فولاري: "يسعدنا أن نطلق خدمتنا المباشرة بين مطار دبي ومطار روما فيوميتشينو. كأول إضافة رئيسية إلى جدولنا الشتوي، ستعزز هذه الرحلة اليومية السياحة والتجارة بين إيطاليا والإمارات، وهي سوق استراتيجية ليس فقط للسفر المباشر، ولكن أيضاً للتواصل مع وجهات أخرى داخلية ودولية وقارية عبر مركزنا في فيوميتشينو، مما يجمع بين السفر الترفيهي والتجاري. تعزز هذه الرحلة من وجودنا في الشرق الأوسط، بعد خدماتنا المباشرة إلى الرياض وجدة، التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا الصيف".
صرحت أيضا لورنزو فنارا، سفير إيطاليا في الإمارات العربية المتحدة: "يسعدني أن أرحب في دبي بأول رحلة لشركة إيتا من روما. إن النمو المستمر لعدد المواطنين الإيطاليين الذين يعيشون في الإمارات، والتدفقات السياحية الكبيرة في الاتجاهين، وتوسع الصادرات الإيطالية إلى السوق الخليجية المزدهرة، تجعل من هذه الاتصال الجديد بين روما ودبي قرارًا مناسبًا وذو رؤية بعيدة."
قال روبرت وايتهاوس، نائب رئيس الأبحاث في مطارات دبي: "نحن متحمسون لاستقبال خطوط إيتا في مطار دبي، مما يزيد من توسيع شبكتنا ويعزز الروابط بين دبي وإيطاليا. هذه الإضافة الجديدة لا تفتح دبي لمزيد من الزوار من إيطاليا فحسب، بل تقدم أيضًا سفرًا سلسًا عبر الشبكة العالمية الواسعة لمطار دبي الدولي، نتطلع لاستضافة الضيوف الراغبين في استكشاف الوجهات النابضة بالحياة ومئات المدن التي نربطها حول العالم."
ستُشغل الرحلة المباشرة من مطار دبي إلى مطار روما فيوميتشينو كما يلي:
• دبي - روما فيوميتشينو، تعمل اعتباراً من 28 أكتوبر مع مغادرة الساعة 1:50 صباحاً (بتوقيت المحلي) والوصول إلى روما في الساعة 6:00 صباحاً (بتوقيت المحلي).
• روما فيوميتشينو - دبي، تعمل اعتباراً من 27 أكتوبر مع مغادرة الساعة 10:40 صباحاً (بتوقيت المحلي) والوصول إلى دبي في الساعة 7:50 مساءً (بتوقيت المحلي).
تُعتبر طائرة إيه321 نيو التي تسيّر رحلات جدّة - روما أكبر طائرة في مجموعة إيرباص إيه320 نيو، كما تتمتّع بمزايا استثنائية وتقدّم أداءً ممتازاً. كذلك، تمتاز بكفاءة عالية وصوت منخفض، فيما تستهلك الوقود بنسبة أقل بـ 20%، ممّا يقلل انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون لكلّ مقعد بالنسبة نفسها. تعدّ هذه أوّل طائرةٍ ضيقة يتمّ تزويدها بثلاث مقصورات منفصلة: درجة رجال الأعمال (12 مقعداً)، الدرجة الاقتصادية البريميوم (12 مقعداً)، والدرجة الاقتصادية (141 مقعداً، منها 12 مخصصة للدرجة الاقتصادية المريحة). تولّى وولتر دا سيلفا تصميم جميع المقصورات من الداخل لتجسّد الأناقة والرقي الإيطاليين.
تتمتّع طائرة إيه321 نيو بعدد من المزايا الاستثنائية، ومنها: مقصورات إيرسبيس المصممة بألوان ومواد مبتكرة، أحدث تصميم من المقاعد، إضاءة جديدة ومميزة خاصة بشركة الخطوط الجوية الإيطالية - إيتا مع خزائن علوية واسعة جداً. تمّ تجهيز كلّ مقعد أيضاً بنظام ترفيه متطور، يعرض الصوت والصورة بحسب متطلبات المسافر، على شاشات لمس بقياس 17.3 إنشاً (درجة رجال الأعمال)، أو 15.6 إنشاً (الدرجة الاقتصادية البريميوم)، أو 13.3 إنشاً (الدرجة الاقتصادية، مع خاصية منخفضة الانعكاس ودقة 4K، ليختبر المسافر تجربة سلسة وسهلة الاستخدام.
يتكون أسطول إيتا بالكامل من طائرات إيرباص، مع 100 طائرة حالياً في الخدمة. من بين هذه، هناك ستون طائرة من الطرازات الحديثة، بما في ذلك 7 A321neo، 19 A320neo، 9 A220-300، 8 A220-100، 11 A330-900، و6 A350-900. الاستدامة هي جوهر رؤية إيتا، حيث تهدف الشركة إلى أن يكون 90% من أسطولها صديقاً للبيئة بحلول نهاية خطة استراتيجيتها 2023-2027. تستهلك هذه الطائرات المتطورة 25% أقل من الوقود وتنتج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل، مما يتماشى مع هدف الشركة بأن تصبح أكثر شركات الطيران صداقة للبيئة في أوروبا.
كجزء من توسيع شبكتها المستمر، ستسير إيتا رحلات إلى 53 وجهة خلال موسم الشتاء 2024/2025، بما في ذلك 15 وجهة محلية، و23 وجهة دولية، و15 وجهة قارية. بعد إطلاق خط دبي، ستقدم إيتا أيضًا رحلة مباشرة جديدة إلى بانكوك، مما يمثل ظهورها الأول في تايلاند، ابتداءً من 16 نوفمبر بمعدل خمس رحلات أسبوعيًا على متن طائرة إيرباص A330neo. بالإضافة إلى ذلك، بدءًا من 20 ديسمبر 2024، ستوفر إيتا ما يصل إلى خمس رحلات أسبوعيًا بين روما ومالي، عاصمة جزر المالديف، والتي ستُشغل بواسطة طائرة إيرباص A330-900.
بدأت إيتا عملياتها في 15 أكتوبر 2021 بأسطول من 52 طائرة. تلتزم الشركة بأن تكون سفيرة "صنع في إيطاليا" من خلال تقديم خدمات شخصية وتوفير تجربة طيران مميزة إيطالية. يتم تحقيق ذلك من خلال شراكات مع علامات إيطالية بارزة، مثل برونيلو كوتشينيللي، الذي صمم زي الطاقم وموظفي الأرض، ووالتر دي سيلفا، الذي صمم الداخلية لطائرات إيتا الجديدة، والطهاة الإيطاليين المعروفين الذين يعدون العروض الغذائية على متن الطائرة.
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