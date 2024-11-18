المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام تتصدّر مهرجان "أثر" للإبداع ستّ جوائز مرموقة تحصدها SRMG Labs

(MENAFN
- SRMG) الرياض، المملكة العربية السعودية 8 نوفمبر 2024: حصدت SRMG Labs جوائز مرموقة عن كافة الفئات التي رُشّحت إليها في مهرجان "أثر" للإبداع، وهو الأكبر من نوعه في مجال التسويق الإبداعي بالمملكة العربية السعودية. حيث نالت وكالة الخدمات الإبداعية والإعلانية خمس جوائز ذهبية في خمس فئات مختلفة، وجائزة سادسة تقديراً لدورها الريادي في المنطقة، ما جعلها أكثر الوكالات تتويجاً في هذا المهرجان.
وحازت مبادرة "صوت العلم" على النصيب الأكبر من الجوائز خلال المنافسة، وهي مبادرة أطلقت قبل عامين تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني السعودي وبالتعاون مع "مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة"، سعياً لتمكين المواطنين من ذوي الإعاقة السمعية، من الإحساس بنغمات النشيد الوطني السعودي، عبر تقنية لمس مدمجة بنسيج العلم. حيث أنتجت SRMG Labs "علماً سمعياً" قابلاً للارتداء بقيادة خبراء متخصصين في صناعة التكنولوجيا من شركة "كيوت سيركت" البريطانية الرائدة في صناعة الأزياء التقنية والأقمشة الذكية والمنسوجات التفاعلية.
وجاءت الجوائز التي نالتها مبادرة "صوت العلم" عن خمس فئات، هي: " أفضل حملة في اليوم الوطني"، و"أفضل حملة مبتكرة"، و"أفضل حملة غير ربحية"، و"أفضل حملة تمكين" و"أفضل حملة من أجل مستقبل السعودية". كما نالت SRMG Labs تكريماً خاصاً عن حملة "الملاعب المطبوعة" التي أطلقتها لصالح صحيفة "الرياضية" بالتزامن مع يوم الصحة العالمي، بهدف التشجيع على ممارسة الرياضة والتوعية بفوائدها عبر تحويل بعض الأماكن العامة داخل المدن السعودية إلى ملاعب رياضية مصغّرة يمكن اللعب عليها.
من جانبه، عبّر فادي مروّه، الرئيس التنفيذي الإبداعي في SRMG ومدير عامSRMG Labs ، عن سعادته بهذا الإنجاز، قائلاً: "فخور للغاية بفريقنا المبدع وبعمله المتميّز هذا العام"، مشيراً إلى أن "الفوز بجائزة مرموقة عن كل فئة من الفئات التي رُشّحنا لها والاعتراف بنا كأكثر وكالة تتويجاً بالجوائز في مهرجان "أثر" للإبداع، هو "إنجاز استثنائي ويدلّ على تفاني الفريق ورؤيته الحكيمة وإبداعه الفريد وإصراره القوي على تحقيق الأفضل، كما أنه خطوة محورية ووازنة نحو هدفنا في ترسيخ مكانتنا كوكالة الإبداع الرائدة في المملكة العربية السعودية."
وتأتي جوائز "أثر" لتعزيز صناعة التسويق الإبداعي في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع "رؤية السعودية 2030"، عبر الاحتفاء بالتميز في مجالات التعليم والاستدامة والابتكار وتكريم الأفراد والمؤسسات على مساهماتهم الفريدة في رفع مستوى المواهب والإمكانيات الإبداعية في المملكة.
ومنذ بداياتها في عام 2022، تمكّنت SRMG Labs من حصد جوائز قيّمة تقديراً لخدماتها الإبداعية الاستثنائية، حيث حلّت في وقت سابق من هذا العام في المراتب الأفضل بين الشركات المدرجة في تقرير "ليونز العالمي للإبداع"، عبر حصولها على لقب أفضل وكالة سعودية، والتاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما حصدت جائزتين ذهبيتين عن فئتي الأنشطة الخارجية والمطبوعات في حملة "الملاعب المطبوعة" لصالح "صحيفة الرياضية" خلال حفل مهرجان "دبي لينكس" الدولي للإبداع 2024.
إضافة إلى حصدها جائزة "أفضل وكالة تصميم إقليمية للعام"، احتلّت SRMG Labs المركز الثاني دولياً في حفل توزيع جوائز LIA المرموقة، مع أربع جوائز عن مبادرة "صوت الأرض" لصالح "بيلبورد عربية". وتوّجت بالجائزة الذهبية عن فئة "تصميم الحزمة - الإصدارات الخاصة"، والفضية عن فئة "التصميم - الاستخدام الإبداعي للبيانات"، وجائزتين برونزيتين عن فئتي "الموسيقى والصوت" و"التجربة والترفيه".
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