تحدي دبي للياقة يضم مراكز اللياقة البدنية في جميع أنحاء المدينة قريبة من أجل صحة أفضل للجميع!

(MENAFN
- Tales & Heads) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 نوفمبر 2024: تستمر فعاليات تحدي دبي للياقة التي تساعدكم على تحقيق هدفكم في ممارسة تمارين اللياقة لمدة 30 دقيقة كل يوم على مدار 30 يوماً، مع مجموعة واسعة من المراكز اللياقة البدنية المجتمعية في جميع أنحاء المدينة والتي تتيح لكم الوصول إلى الأنشطة التي تناسب جميع مستويات اللياقة - من التدريبات عالية الشدة وجلسات اليوغا الهادئة، إلى الرياضات الجديدة المذهلة مثل سباق قوارب التنين.
وأطلق مجدداً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحدي دبي للياقة لهذا العام ليسهم في تحفيز المشاركة المجتمعية وتقديم الدعم من أجل رفع مستوى الصحة واللياقة للمشاركين. ندعوكم لزيارة أقرب مركز مجتمعي برفقة أصدقائكم أو عائلاتكم للمشاركة في مجموعة من الأنشطة اليومية المجانية وتمارين مخصصة لتشجيعكم على تبني نمط حياة أكثر صحة ومتعة.
قال سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: "يحرص تحدي دبي للياقة على نشر قيم التغيير والحياة الصحية والعناية باللياقة البدنية، فهو ليس مجرد مبادرة رياضية عادية، حيث يشجع المشاركين على مواصلة الاهتمام بلياقتهم البدنية لتصبح عادة يومية لديهم. نهدف إلى تحفيز الجميع على اتباع أسلوب حياة يضمن صحتهم ورفاهيتهم من خلال مراكز اللياقة المنتشرة في جميع أنحاء المدينة لكي تصبح التمارين والتدريبات عادة يومية لديهم".
ومن جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "بدورنا، نلتزم في توفير فرص مناسبة تلهم الأفراد والعائلات للاهتمام بصحتهم من خلال مجموعة متنوعة من أنشطة وتدريبات اللياقة البدنية في تحدي دبي للياقة، حيث يتوفر 25 مركزاً مجتمعياً في المناطق الأساسية في جميع أنحاء دبي والتي يمكن الوصول إليها بسهولة لتشجيع الجميع لتحقيق هدفهم في ممارسة أنشطة اللياقة لمدة 30 دقيقة".
هل أنتم مستعدون للتحدي؟ أينما كنتم في دبي، تتوفر بالقرب منكم مجموعة متنوعة من المراكز المجتمعية لتساعدكم على بدء رحلة اللياقة الخاصة بكم.
إليكم مراكز اللياقة المخصصة والممتعة في جميع أنحاء المدينة خلال تحدي دبي للياقة:
● مركز لياقة مبادرة القافلة الرياضية
● مركز لياقة أكاديمية أكوا للصيد
● مركز بلووترز للياقة البدنية
● مركز لياقة سيتي ووك
● مركز لياقة دانوب سبورتس وورلد
● مركز لياقة حي دبي للتصميم
● مركز لياقة حديقة دبي الرقمية
● مركز لياقة مدينة دبي للإعلام
● مركز لياقة إكسبو سيتي دبي
● مركز لياقة غيت أفينيو
● مركز لياقة القرية العالمية
● مركز لياقة مركز لياقة جولف إز جود
● مركز لياقة حتا وادي هب
● مركز لياقة أبراج بحيرات جميرا
● مركز لياقة بي أند أو ماريناس
● مركز لياقة رايب ماركت
● مركز لياقة المدينة المستدامة
● مركز لياقة ذا بيتش جي بي آر
● مركز لياقة تلال الغاف
● مركز لياقة تاون سكوير
● مركز لياقة وصل غرين
● مركز لياقة وصل ون
● مركز لياقة وصل بورت فيوز
● مركز لياقة وصل فيليج
● مركز لياقة نادي زعبيل للسيدات
للاطلاع على أحدث الفعاليات في الأسبوع الثالث من تحدي دبي للياقة خلال الأيام القادمة، ولمعرفة المزيد من المعلومات والمشاركة، يُمكنكم زيارة ويُنصح باستخدام الهاشتاغ #ShareYour30على وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الآخرين على المشاركة.
وتطلق دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي الدورة الثامنة لتحدي دبي للياقة، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين: دي بي ورلد، وبلدية دبي، وماي دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين: سن آند ساند سبورتس، ومركز ذا برين آند بيرفورمانس التابع لدي بي ورلد، سيتي ماستركارد، وديكاثلون، ودوبيزل، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، واتصالات من &e، ولاروش بوزيه، والميرا للتطوير العقاري، وطلبات، ووب، شمال - كايت بييتش، وإعمار، وحتا كاياك؛ وأيضا هناك الشركاء الرسميون: غرف دبي، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول، وصيدلية سوبر كير؛ والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية؛ إلى جانب الشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي.
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