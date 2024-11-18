سناب شات يضيف خاصية مشاركة الموقع إلى "مركز العائلة"

(MENAFN
- Weber Shandwick)
الشرق الأوسط - 15 نوفمبر 2024: أعلن تطبيق سناب شات عن إطلاق ميزة جديدة لمشاركة الموقع ضمن خاصية "مركز العائلة" داخل التطبيق، والذي يضم مجموعة أدوات وموارد للأهل وأولياء الأمور تُمكنهم من التحكم في المحتوى. ويستخدم تطبيق سناب شات في المملكة العربية السعودية أكثر من 22 مليون مستخدم نشط شهرياً، بينما يستخدمه في دولة الإمارات العربية المتحدة 1-3 مستخدمين، تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً.
يحظى التطبيق بشعبية واسعة في المنطقة، حيث أصبحت خريطته من أكثر الخرائط استخداماً وشهرة على الهاتف المحمول، إذ يستخدمها أكثر من 350 مليون شخص شهرياً لمشاركة موقعهم مع أصدقائهم وعائلاتهم، ومساعدتهم في الحفاظ على سلامتهم وأمانهم أثناء تواجدهم خارج المنزل أو في أماكن عامة، والعثور على أماكن رائعة قريبة لزيارتها، واستكشاف العالم والتعرف على ثقافات وأحداث مختلفة من خلال لقطات (Snaps) يتم مشاركتها عبر سناب شات من المستخدمين حول العالم. وستتيح ميزة مشاركة الموقع الجديدة في خريطة سناب في "مركز العائلة" للأهل وجميع أفراد العائلة البقاء على تواصل دائم أثناء التنقل.
مشاركة الموقع من خلال "مركز العائلة"
سيتمكن الأهل وأولياء الأمور بكل سهولة الآن، مع وجود خيار جديد في "مركز العائلة"، من إرسال طلب إلى صغارهم المراهقين يطلبون فيه مشاركة موقعهم الحالي، كما سيكون سهلاً على الآباء مشاركة موقعهم مما يجعل جميع أفراد العائلة على اطلاع دائم بتحركات بعضهم البعض بمجرد اختيارهم لميزة مشاركة الموقع.
الارتقاء بواجهة الإعدادات ودرجة وضوحها
يستطيع الأهل الاطلاع على إعدادات الخصوصية والأمان الخاصة بأبنائهم المراهقين من خلال خاصية "مركز العائلة"، كما سيتمكنون، قريباً، من رؤية خيارات مشاركة الموقع التي تتيح لهم رؤية الأصدقاء الذين يشارك أبناؤهم المراهقون موقعهم على "خريطة سناب"، ما يسمح للأهل باقتراح خيارات المشاركة الأفضل على أبنائهم.
إشعارات مغادرة المكان
سيتمكن الأهل قريباً من اختيار ما يصل إلى ثلاثة مواقع محددة على "خريطة سناب"، مثل المنزل أو المدرسة أو صالة الألعاب الرياضية، وسيتلقون إشعارات لدى مغادرة أحد أفراد الأسرة أو وصوله إلى تلك المواقع المحددة. كما سيضيف "سناب شات" إشعارات الوصول والمغادرة إلى "مركز العائلة" لمنح الأهل مزيداً من راحة البال عندما يعلمون أن ابنهم المراهق قد وصل إلى الفصل أو غادر مركز التدريب الرياضي في الوقت المحدد أو حتى عاد إلى المنزل بعد قضائه بعض الوقت مع الأصدقاء. وستتوفر هذه الميزات الجديدة تدريجياً للمستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.
إشعارات تذكير إضافية للسلامة
تكون ميزة مشاركة الموقع في سناب شات معطلة تلقائياً عند استخدام التطبيق لأول مرة، ولا يتم تفعيلها إلا إذا قام المستخدم بتشغيلها يدوياً، وتقتصر مشاركة الموقع على سناب شات على الأصدقاء المقبولين فقط، ولا يمكن مشاركته مع أي شخص خارج قائمة الأصدقاء. ويضيف التطبيق، بالنسبة للأشخاص الذين يشاركون موقعهم مع جميع أصدقائهم إشعارات تذكير جديدة داخل التطبيق لمراجعة اختياراتهم. كما سيرى المستخدمون نافذة منبثقة عندما يضيفون صديقاً جديداً قد لا يعرفونه شخصياً، تذكرهم بضرورة مراجعة إعدادات الخصوصية لحماية أنفسهم بشكل أفضل.
وفي هذا السياق، قالت جواهر عبد الحميد، رئيس السياسات العامة، شركة سناب، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لدينا التزام ثابت بدعم مستخدمي سناب شات من الشبان الصغار ومساعدة أهلهم في الحصول على الأدوات اللازمة للحفاظ على سلامة أبنائهم على الإنترنت. ومن هنا تأتي أهمية مركز العائلة في مساعدة الأهل والمراهقين على استكشاف العالم الرقمي واستخدامه بأمان ومراجعة إعدادات الأمان والخصوصية معاً. ويأتي إطلاق ميزة مشاركة الموقع الجديدة في إطار حرصنا الدائم على دعم التواصل والترابط الأسري وتمكين الأهل من البقاء على اتصال دائم مع جميع أفراد العائلة والتأكد من سلامتهم. وسنمضي قدماً في الارتقاء بخاصية "مركز العائلة" وتزويدها بميزات جديدة تجعل خدمات سناب شات أكثر فائدة ومتعة وتأثير إيجابي على العائلات."
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