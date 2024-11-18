مجموعة أكسفورد للأعمال تعين مديراً إقليمياً جديداً مع بدء العمل لإعداد تقرير "أبوظبي 2025"

(MENAFN
- Matrix PR) أعلنت مجموعة أكسفورد للأعمال عن تعيين أناندا شيلا باس كمديرة إقليمية جديدة مسؤولة عن إعداد التقرير الذي يحمل عنوان "أبوظبي 2025". ويأتي هذا التعيين بالتزامن مع بدء مرحلة البحث الخاصة بالمجموعة، والتي تهدف إلى تقديم تحليل شامل يعتمد على البيانات حول الواقع الاقتصادي في أبوظبي، وذلك للمساعدة على توجيه الاستثمارات المستقبلية والقرارات الاستراتيجية.
تمتلك أناندا شيلا باس خبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات في قيادة المبادرات الاستراتيجية في الأسواق الدولية، حيث تشمل خلفيتها مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، وعلاقات المستثمرين. وقد شغلت مؤخراً منصب مدير المشاريع في مجموعة أكسفورد للأعمال بالرياض، حيث لعبت دوراً محورياً في تطوير مبادرات البحث والتقارير الاقتصادية، مقدمة تحليلات معمقة وخدمات استشارية استراتيجية للقطاعين الخاص والعام. ومن المتوقع أن تسهم خبرتها في تعزيز الشراكات عالية المستوى وفهمها العميق لديناميكيات الأسواق الناشئة في دعم جهود المجموعة في إعداد تقرير "أبوظبي 2025".
ستتولى أناندا، من خلال منصبها الجديد، مسؤولية الإشراف على جهود البحث والتعاون مع الجهات المحلية الرئيسية، بما في ذلك غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، واتحاد بنوك الإمارات، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. سيتناول البحث قطاعات حيوية مثل الطاقة والعقارات والسياحة والتكنولوجيا، مقدماً رؤى حول الأداء الاقتصادي وتحديد فرص النمو التي تتماشى مع رؤية أبوظبي 2030. ويعكس هذا النهج التزام المجموعة بتوفير معلومات دقيقة وموثوقة لدعم مسار التنمية في الإمارة.
وعبرت أناندا باس عن حماسها لقيادة هذه المبادرة البحثية الهامة، قائلة: " يقدم المشهد الاقتصادي المتطور في أبوظبي فرصاً فريدة للنمو والابتكار. وأنا أتطلع للعمل مع شركائنا لتقديم رؤى ستكون ضرورية للمستثمرين وصناع القرار، مما يسلط الضوء على نقاط القوة والإمكانات في القطاعات المتنوعة للإمارة."
من جانبها، أعربت جانا تريك، المديرة العامة لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط، عن ثقتها في اختيار أناندا في وقت حاسم للاقتصاد في أبوظبي. حيث قالت: "تمتلك أناندا رؤى استراتيجية وخبرة واسعة في تحليل الاقتصاد، مما يجعلها مؤهلة بشكل استثنائي لقيادة مشروعنا في أبوظبي. ومع انطلاق العمل على إعداد هذا التقرير الجديد، ستعزز قيادتها جهودنا في إنتاج رؤى مدعومة بالبيانات، والتي ستساعد في توجيه تطوير أبوظبي في المستقبل، مما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية ويتماشى مع رؤية 2030.."
ستركز أبحاث مجموعة أكسفورد في تقرير: "أبوظبي 2025" على أداء القطاعات والتنويع الاقتصادي وفرص الاستثمار، ليقدم رؤى قيمة حول قوة أبوظبي وسياساتها الاقتصادية المستقبلية. ومن المقرر أن يشكل هذا التقرير الشامل مصدراً موثوقاً للمساهمين الراغبين في فهم والمشاركة في التقدم الاقتصادي للإمارة.
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