’ع ج كايا‘ تُتوَّج بلقب ’الجواد الأفضل في الجولة‘ مع ختام نهائي موسم ’جولة الجياد العربية‘

(MENAFN
- Dark Horse Communications) الرياض، المملكة العربية السعودية – 17 نوفمبر 2024
اختُتِمت المرحلة النهائية من سلسلة بطولات ’جولة الجياد العربية‘ بطريقة استثنائية في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد أربعة أيام من المنافَسات الحامية بين أكثر من 200 من أفضل الجياد العربية في العالم. وبهذا، يكون عشّاق هذه السلالة الرائعة من الجياد الأصيلة قد
استمتعوا بنهاية متميّزة للجولة الافتتاحية في سنة 2024.
وبعد موسم مدهش شمل سبع مراحل مختلفة، انتهت البطولة الاستعراضية بتألّق مع تقديم الجوائز المنتظَرة بشوق كبير لأفضل عارض، وأفضل فرس/مهرة وأفضل فحل/مهر، حيث أُعلِن عن هذه التصنيفات من المضمار المقام في ’مركز الملك عبدالله المالي‘.
في تعليق له على النهائي، قال سمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود، رئيس مجلس إدارة ’الاتحاد السعودي للفروسية‘ ورئيس اللجنة المنظِّمة للحدَث: "لقد تشرّفنا باستضافة المرحلة النهائية من ’جولة الجياد العربية‘ في الرياض، ولقد شكّلت احتفالية بالجمال الذي لا يُضاهى للجياد العربية وتراثها الغني وإرثها العريق. وهذه المناسَبة الراقية تعكس الشغف المتجذّر عميقاً في وطننا بسلالة الجياد العربية الأصيلة. ونحن نشعر بكثير من الفخر والاعتزاز لاستقبالنا المشارِكين والمشجِّعين من مختلف أنحاء العالم، حيث ساهمت هذه الفعالية بتعزيز دور العاصمة السعودية كوجهة ريادية للتميّز في عالم الفروسية."
من جهته، قال بدر الدرويش، الرئيس التنفيذي لـ’جولة الجياد العربية‘: "إن اختيار الرياض كمحطّة نهائية لسلسلة ’جولة الجياد العربية‘ لم يكن مجرّد صدفة. فالمملكة العربية السعودية تُعتبَر موطناً بارزاً للجياد العربية ونقطة تلاقٍ بين الثقافات العربية المختلفة. ونحن سعداء جداً لأننا قد تمكّنا من استقبال واستضافة المالكين والمُنتِجين والحكّام والضيوف من كافة أنحاء العالم خلال الأيام الأربعة الماضية من المنافَسات الرائعة للجياد العربية."
وأضاف: "أودّ أن أهنّئ جميع الأبطال الحاليين وأتمنّى التوفيق للمشاركين في ’جولة الجياد العربية‘ القادمة للعام 2025 في الشرق الأوسط وأوروبا، إذ إنه بحلول يناير القادم، سوف تنطلق السلسلة من إمارة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة."
وتابع قائلاً: "أريد أن أتقدّم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية، وأخصّ بالذكر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية. كما أودّ أن أشكر ’الاتحاد السعودي للفروسية‘ نظراً للعمل الجبّار والجهد الكبير الذي بذله، خصوصاً فيما يتعلّق بالأمور اللوجستية والبُنى التحتيّة، وهو مسعى نقدّره كثيراً."
في ختام البطولة، تم تتويج ’ع ج كايا‘ من ’مربط عجمان‘ بلقبَي ’أفضل فرس‘ و’الجواد الأفضل في البطولة‘ وذلك بعد أداء متميّز طول السنة. وفي ظل عروض أخّاذة للدرونات والألعاب النارية، تألّقت ’ع ج كايا‘ على المضمار وسط تصفيق الحاضرين الذين امتلأت بهم المقاعد بالكامل، وكسبت جائزة مالية قيّمة جداً قدرها 1,000,000 يورو بالإضافة لمبلغ 350,000 دولار كجائزة البطولة والتي حصلت عليها في كل مرحلة خلال العام 2024.
أما لقب ’المهر الأفضل للسنة‘، بالإضافة لجائزة مالية بلغت 500,000 يورو، فكان من نصيب ’د بركان‘ من ’مربط دبي للخيول العربية‘، والذي يُعتبَر مهراً متميّزاً راقياً من نسل ’إف أيه الرشيم‘ وبنت ’آر إف إي فريد‘. ومع ما مجموعه 122 نقطة، حصد ’د بركان‘ 6 ألقاب فضّية و1 ميدالية ذهبية هذا الموسم ليحتلّ موقع الصدارة.
من جهته، تقلّد باولو كابيتشي لقب ’أفضل عارض للسنة‘، حيث تصدّر اللائحة مع 387 نقطة بعد تألّقه عبر استعراض جياده المفضَّلة التي حصدت 11 ميدالية ذهبية و19 ميدالية فضّية و3 ميداليات برونزية خلال 2024. وإلى جانب الجائزة المالية البالغة قيمتها 50,000 يورو، حصل كابيتشي على سوط أنيق مرصَّع ورحلة فاخرة إلى المالديف، وذلك على شرف ’والدورف أستوريا أيثافيوشي‘، الشريك الدولي لـ’جولة الجياد العربية‘.
ولقد كسب ’مربط دبي للخيول العربية‘ جائزة ’أفضل مزرعة إنتاج‘ للعام 2024، حيث جمعت الجياد التي أنتجها المربط نقاطاً أكثر من أي مُنتِج آخر خلال السنة. وتسلّم المدير التنفيذي للمربط، عبدالعزيز المرزوقي، والمشرف العام، المهندس محمد التوحيدي، إطاراً مزيَّناً بالتطريزات الفاخرة التي تجسّد روح هذه السلالة الأصيلة.
وفي وقت سابق خلال فترة بعد الظهر، فازت ’سلطانة الثامر‘ بلقب البطولة عن فئة المهرات بعمر سنة بعد أداء مبهر. أما ’الشقب‘، فحصد ألقاب بطولات الأمهر الصغيرة والمهرات الصغيرات مع ’عفرين الشقب‘، المتألّق الدائم في الجولة، والنجمة العائدة ’شهاليل الشقب‘.
من ناحية أخرى، فاز المهر ’إل آر إنسيلمو‘، المولود في 2022 ومن إنتاج ’لاس روزاس إستانسيا‘ في الأوروغواي والمملوك من ’مربط الوجبة‘ في قطر، بلقب بطولة الأمهر الصغيرة تحت عمر أربع سنوات.
وبالنسبة لبطولة الأفرس الكبيرة، فكان اللقب مجدَّداً من نصيب ’ع ج كايا‘، مع ’باسندرا ستيموشيلو‘ من ’مربط عجمان‘ أيضاً التي حصدت أعلى النقاط بين الأفرس بالفئة المتأهّلة لتُكسِب بذلك ’مربط عجمان‘ الميدالية الفضّية.
بدوره، تصدّر ’أليكساندر‘، المملوك من ’مربط السيد‘ في السعودية والفائز السابق ببطولة العالم وكأس الأمم، بطولة الأفحل الكبيرة، ليتقدّم على ’إي إس حرير‘ – الذي لم يُهزَم سابقاً في الجولة – ويفوز بالميدالية الذهبية.
الجدير ذكره أن ’جولة الجياد العربية‘ تعود مجدَّداً للانطلاق في موسم 2025 خلال شهر يناير من عجمان، ثم تنتقل إلى الدوحة ومسقط والرياض، قبل أن تحطّ الرحال في أوروبا حيث تقام البطولات في كل من كان وفالكنسوارد ولندن وبراغ – مع تنظيم ’نهائي أبطال جياد الجولة‘ (Supreme) في مدينة سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
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