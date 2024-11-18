إير ووتر تتعاون مع حديقة أم الإمارات لدعم تحقيق أهداف الاستدامة في دولة الإمارات وتعزيز الوعي البيئي

(MENAFN
- Atteline) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 11 نوفمبر 2024: أعلنت إير ووتر، الشركة العالمية الرائدة في مجال تحويل الهواء إلى مياه شرب عذبة، عن تعاونها مع حديقة أم الإمارات، الوجهة التاريخية الشهيرة في أبوظبي، لتركيب خمس أجهزة حديثة لتوليد المياه في الحديقة. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الزوار من الاستغناء عن زجاجات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتزويدهم بمياه مجانية من مصادر صديقة للبيئة. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات، بما في ذلك جهود العاصمة أبوظبي للحد من النفايات البلاستيكية ودعم حملة "معاً نحو الصفر"، بالإضافة إلى التزام الدولة للحد من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050. تتضمن الأجهزة الخمسة، التي تم تصميمها خصيصاً لهذا المشروع، وحدتين من طراز A1R30 وثلاث وحدات من طراز A1R100. تقوم هذه الأجهزة بإنتاج 30 و 100 لتر من المياه المعدنية يومياً على التوالي من الهواء، وتم تركيبها في المناطق الرئيسية للحديقة التي تأسست عام 1982.
وقد وفرت هذه الأجهزة المياه المعدنية العذبة لزوار الحديقة خلال الفعالية المجتمعية الأخيرة التي أُقيمت بين 31 أكتوبر و2 نوفمبر. وستظل الأجهزة، المزودة بتقنية إير ووتر الحاصلة على براءة اختراع، متوفرة بشكل دائم في الحديقة، مما يتيح للزوار الوصول إلى مياه شرب عذبة في أي وقت. تم توزيع هذه الأجهزة على أربع مناطق رئيسية داخل الحديقة، وهي: حديقة الأطفال، بيت الظل، المسرح المفتوح، وحديقة المساء. ويشجع هذا التوزيع الاستراتيجي للأجهزة في الحديقة التي تبلغ مساحتها 179,000 متر مربع الزوار على شرب كميات كافية من المياه من مصادر مستدامة، ويسهم في زيادة الوعي البيئي لدى الجميع. كما يتماشى مع رسالة الحديقة الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي وتعزيز المشاركة المجتمعية عبر المبادرات الخضراء المؤثرة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت جيسيكا توريس، الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية لدى إير ووتر: "يسرنا التعاون مع حديقة أم الإمارات، التي تُعد واحة خضراء استثنائية في قلب العاصمة أبوظبي، والتي تم إنشاؤها بهدف حماية البيئة وإثراء المجتمع. ومن خلال تركيب أجهزة توليد مياه الشرب العذبة من الرطوبة الجوية، نقدم حلاً مستداماً يتيح بديلاً عملياً وآمناً عن زجاجات المياه البلاستيكية. هذه الخطوة تساهم في تحقيق رؤية الإمارات الطموحة نحو مستقبل مستدام، كما تدعم جهود الدولة في الحد من النفايات البلاستيكية. إلى جانب ذلك، فإننا نلتزم بتعزيز رسالة حديقة أم الإمارات في تشجيع نمط الحياة الصديق للبيئة."
ومن جانبها، قالت رشا قبلاوي، مدير الاتصال المؤسسي في شركة سنيار القابضة والمتحدثة الرسمية بإسم حديقة أم الإمارات: "بوصفها ملاذاً طبيعياً في قلب العاصمة الإماراتية أبوظبي، يقع على عاتقنا دعم الممارسات المستدامة التي من شأنها تحقيق أثر ملموس. إن تعاوننا مع شركة إير ووتر يتيح لنا توفير مياه شرب غنية بالمعادن لزوار الحديقة، مما يشجعهم على تبني عادات مستدامة وطويلة الأمد أثناء استمتاعهم بمرافق الحديقة. ونحن فخورون بالأثر البيئي الإيجابي الذي حققته هذه الأجهزة، ونتطلع إلى الاستفادة من هذا النجاح لمواصلة دعمنا لأهداف الاستدامة الشاملة في دولة الإمارات".
يسهم هذا التعاون مع إير ووتر في تعزيز التزام حديقة أم الإمارات تجاه المجتمع وفعاليات الترفيه العائلية، بالإضافة إلى جهود الاستدامة المستمرة من خلال توفير مياه شرب مجانية غنية بالمعادن للزوار. ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل الحديقة الحافل منذ إنشائها. وأنتجت شركة إير ووتر أكثر من 3.6 مليون لتر من المياه، واستبدلت أكثر من 7.2 مليون زجاجة بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مواقع مختلفة عبر دولة الإمارات، بما في ذلك المدارس، والمكاتب الحكومية، والأماكن العامة. كما ساهمت تكنولوجيا إير ووتر المبتكرة في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 555 طناً مترياً، مما يساعد على بناء مستقبل أكثر استدامة. ويعزز هذا التعاون مع حديقة أم الإمارات التزام الجهتين المشترك بالحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة في المجتمع.
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