امتلك سيارة رينو جديدة مقابل 27 درهماً فقط في اليوم مع حملة "مكافآت رينو" من العربية للسيارات

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- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات – نوفمبر12 ، 2024: أطلقت رينو من العربية للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات رينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، حملة "مكافآت رينو" التي تمنح العملاء فرصة امتلاك سيارة رينو جديدة ابتداءً من 27 درهماً فقط في اليوم.
وتسلط حملة "مكافآت رينو" الضوء على كيفية تحويل النفقات اليومية الصغيرة، مثل القهوة الصباحية أو وجبة سريعة، إلى فرصة لامتلاك سيارة رينو متعددة الاستخدامات والمزودة بميزات متقدمة، مثل رينو داستر أو رينو كوليوس أو رينو ميجان.
وتتيح هذه المبادرة من رينو للعملاء فرصة مكافأة أنفسهم وأحبائهم بامتلاك سيارة رينو جديدة بسعر يومي مميز، ما يجعل تجربة امتلاك السيارة خطوة سهلة ومرضية.
تقدم رينو طرازات متنوعة من السيارات المصممة لتناسب أنماط الحياة والتفضيلات المختلفة. حيث تجمع رينو داستر، ابتداءً من 27 درهماً يومياً، بين الراحة والمرونة، مما يجعلها خياراً ممتازاً للقيادة في المدينة والرحلات في الطبيعة. وبالنسبة لأولئك الذين يفضلون الأناقة والأداء الموثوق، تتوفر رينو ميجان ابتداءً من 33 درهماً يومياً، حيث تتميز بتصميمها الأنيق وميزاتها المتطورة. أما رينو كوليوس، التي تتوفر ابتداءً من 40 درهماً يومياً، فهي الخيار المثالي للعائلات، حيث تقدم مساحة واسعة وراحة مريحة لجميع الركاب.
وتعكس حملة "مكافآت رينو" التزام العلامة بتقديم سيارات موثوقة ومجهزة بأفضل المواصفات، مما يتيح تجربة قيادة استثنائية تجمع بين الجودة والقيمة. ومن خلال هذه المبادرة، تسعى العربية للسيارات إلى تقديم حلول مالية مرنة، لتسهيل امتلاك سيارة رينو جديدة والاستمتاع بميزاتها المتقدمة، وبسعر ملائم للجميع.
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