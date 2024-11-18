"دبي للثقافة" تعزز شراكتها الاستراتيجية مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 نوفمبر 2024:
زارت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بهدف تفعيل قنوات التواصل المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات تطوير المواهب والبحوث والدراسات وصناعة السياسات المبتكرة، ويأتي ذلك في إطار التزام "دبي للثقافة" الهادف إلى تجسيد مبادئ حكومة دبي في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية بما يدعم تحقيق رؤى الإمارة الطموحة.
وخلال الزيارة، التقت سعادة هالة بدري يرافقها عدد من مدراء الهيئة التنفيذيين، سعادة الدكتور علي المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حيث بحثا سبل توطيد العلاقات بين الطرفان وتعزيز جهودهما الرامية إلى تمكين قادة الثقافة المستقبليين، ودعم أصحاب المواهب الإبداعية وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع أهداف "رؤية دبي الثقافية"، كما استعرضا إمكانيات الاستفادة من خبرات الكلية الواسعة للمساهمة في إعداد سلسلة من البحوث والدراسات المتخصصة في مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وناقشا أهمية تبني مجموعة من السياسات التي تساعد في تحفيز الابتكار في القطاع الثقافي، وإنشاء أطر عمل واضحة تعمل على ترسيخ الاستدامة والشمولية والإبداع في القطاع، واتفق الجانبان على ضرورة تشكيل فرق عمل متخصصة لتطوير مجموعة من المبادرات والمشاريع المستقبلية الهادفة إلى دعم قوة القطاع وإثراء المشهد الإبداعي في دبي.
ومن جهة أخرى، قدم أعضاء فريق كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، لأعضاء وفد "دبي للثقافة" عرضاً حول أبرز الإنجازات التي حققتها الكلية منذ تأسيسها، وإسهاماتها في مجالات الحوكمة والقيادة وصناعة السياسات، إضافة إلى استعراض تنوع المحتوى الأكاديمي الذي تقدمه الكلية للجهات الحكومية المحلية والإقليمية والدولية، بدءاً من برامج التعليم التنفيذي المصممة خصيصاً للجهات الحكومية والخاصة وصولاً إلى مبادرات البحث المتقدمة في السياسات العامة، كما تعرف وفد الهيئة على تطلعات الكلية المستقبلية وجهودها المبذولة لتعزيز مكانتها على الساحة كمركز للقيادة وصناعة السياسات.
وحضر اللقاء من جانب "دبي للثقافة"، منى فيصل القرق، المدير التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث، والدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب، وراشد عارف الشيخ، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، ولمى بورسلي، مستشارة في "دبي للثقافة"، بينما شارك فيه من جانب الكلية كل من الدكتور فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات في الكلية، والدكتور آرثر كينغ، عميد الكلية بالإنابة ومدير إدارة الشؤون الأكاديمية، وعائشة الشامسي، مدير إدارة التعليم التنفيذي، والدكتورة عائشة آل علي، مدير مكتب الاعتماد الأكاديمي، وصالحة بو كتارة، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق، وإيمان المرزوقي، مدير قسم مشاريع البحوث.
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