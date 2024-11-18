العربية للسيارات تطلق سيارة إنفينيتي QX80 الاستثنائيّة والجديدة كلياً

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 13 نوفمبر 2024: احتفلت العربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبدالواحد الرستماني والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، بالعرض الإقليمي الأول لسيارة QX80 طراز 2025 الجديدة كلياً في فعالية حصرية في دبي يوم 7 نوفمبر، والتي تعتبر أول سيارة من إنفينيتي في حقبة "الفجر الجديد". وأقيمت الأمسية احتفالاً بالتطور الكبير لسيارة SUV الفاخرة التي تجمع بين أحدث التقنيات المبتكرة والفن الياباني ومهارة التصنيع.
وعلى خلفية أفق ميناء دبي الشهير، شهد الحضور عرضاً يجسد جمال الفخامة اليابانية الحديثة التي تتميز بها إنفينيتي، حيث جذبت سيارة إنفينيتي QX80 الجديدة كلياً الأنظار ونالت إعجاب الجميع بفضل تصميمها الجريء وتقنياتها المتطورة. واختتمت الأمسية بالاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لإنفينيتي.
وتبدأ أسعار إنفينيتي QX80 الجديدة كلياً من 450,000 درهم إماراتي، وترسي معايير جديدة في فئة سيارات SUV الفاخرة كبيرة الحجم بتصميمها الخارجي الجريء، الذي يبرز من خلال الخطوط الديناميكية الهوائية واللمسات التزيينية من الكروم الداكن والسقف ثنائي اللون، ما يؤكد على فلسفة التصميم المتطورة لإنفينيتي، "فن الحركة". وصُمم هيكل سيارة QX80 ونظام التعليق لتوفير أعلى مستويات المتانة مع الأناقة التي لا مثيل لها. وتعمل العجلات الجديدة قياس 22 بوصة ونظام التعليق الهوائي المتطور الذي يتم التحكم فيه إلكترونياً على التكيف مع ظروف الطريق لتحقيق أعلى مستويات الراحة والتحكم.
إضافة إلى ذلك، توفر مقصورة سيارة QX80 راحة لا مثيل لها بفضل تقنياتها وتصميمها الأنيق. وتأتي المقاعد مكسوة بالجلد المعزز بالأنيلين مع لمسات معدنية ومن خشب الدردار مفتوح المسام. ويوفر نظام INFINITI InTouch مع مساعد Google المدمج إمكانية الوصول بسهولة إلى وظائف الملاحة والترفيه أثناء التنقل. كما يدعم نظام المساعدة ProPILOT Assist 1.0 السائق أثناء الرحلات الطويلة.
وقال حسام بغدادي، المدير التنفيذي الأول لشركة العربية للسيارات: "يمثل إطلاق إنفينيتي QX80 الجديدة كلياً لحظة فارقة للعربية للسيارات، حيث نقدم سيارة تتجسد فيها معاني الفخامة العصرية والابتكار الرفيع وحرفية التصنيع. إن QX80 ليست مجرد SUV؛ بل التزام واضح من جانبنا لتقديم تجربة قيادة فريدة ترتقي لتطلعات عملائنا وتنسجم مع قيمهم، من خلال تصميم جريء وتقنيات حديثة تضمن مستوى لا مثيل له من التميز في كل رحلة."
وتتميز المقصورة أيضاً بنظام التحكم في المناخ بالتعرف على السمات الحيوية البيومترية، ما يوفر إمكانية تخصيص الإعدادات ويعزز الراحة لجميع الركاب. كما زُودت السيارة بتقنيات كاميرا متقدمة، حيث توفر كاميرا الرؤية الأمامية ونظام "Invisible Hood View" عرضاً موسعاً لجوانب السيارة عبر شاشتين قياس 14,3 بوصة، ما يعزز سهولة القيادة في الأماكن الحضرية الضيقة ورؤية العوائق المحيطة بالسيارة. ومن التحسينات الأخرى في سيارة QX80 نظام AroundView® Monitor المطور ثلاثي الأبعاد الجديد، ومرآة متطورة وذكية للرؤية الخلفية تساعد السائق على رؤية محيط السيارة بوضوح عند ركن السيارة أو المناورة. وتُجهز سيارة QX80 الجديدة كلياً بأحدث تقنيات الإضاءة والتي تتضمن نظام Light Path من إنفينيتي الذي يوفر تجربة إضاءة فريدة من نوعها. وبفضل القفل التفاضلي الخلفي لتعزيز قدرتها على الطرق الوعرة، ما يوفر أداءً متفوقاً عبر التضاريس المتعددة. وتطرح إنفينيتي طرازين من سيارة QX80 هما SENSORY وAUTOGRAPH، حيث يرتقي كل منهما بمستويات الفخامة والتكنولوجيا بطريقته الخاصة.
وتؤكد سيارة إنفينيتي QX80 الجديدة كلياً التزام إنفينيتي بتقديم أعلى مستويات مهارة التصنيع والابتكار والتصميم الأنيق، وتمثل بداية حقبة جديدة لسيارات SUV الفاخرة. ووتتوفر QX80 الجديدة كلياً للحجز الآن ابتداءً من 450,000 درهم عبر صالات عرض العربية للسيارات أو من خلال الموقع الإلكتروني، ما يضمن لعملائنا سهولة الوصول إلى هذا الطراز الفاخر.
ويمكن للعملاء زيارة أقرب صالة عرض إنفينيتي أو زيارة الموقع الإلكتروني لإنفينيتي للتعرف أكثر على الطراز الجديد QX80، واكتشاف أدائها الفريد وميزاتها المبتكرة.
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