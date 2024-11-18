ريسبونس بلس ميديكال تشارك في مسيرة "معاً نمشي" بصفتها الشريك الطبي الرسمي في الموقع

(MENAFN
- Click On Group) - أعلنت شركة ريسبونس بلس ميديكال (RPM) - أكبر مزود لخدمات الرعاية الطبية الطارئة "ما قبل دخول المستشفى" في المنطقة والتابعة لشركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.ع، عن مشاركتها للعام الثاني على التوالي في مسيرة "معاً نمشي" التي نظمتها مجموعة تيكوم بصفتها الشريك الطبي الرسمي في الموقع.
وتعتبر مسيرة "معاً نمشي" التي أقيمت فعالياتها في مجمع دبي للعلوم، حدث خيري سنوي يقدم للمجتمع فرصة قيمة للتعبير عن التضامن الاجتماعي. هذا وسيعود ريع هذا الحدث بعائداته وأمواله لجمعية دبي الخيرية لدعم الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.
وخلال الحدث، تم تخصيص سيارة إسعاف من ريسبونس بلس ميديكال على طول مسار المسيرة الذي بلغ طوله 3.5 كيلومتر مع فريق مؤهل من فنيي الطوارئ الطبية ، الذين قاموا بتقديم الإسعافات الأولية للمشاركين وعلاج الحالات الطارئة . كما قامت ريسبونس بلس ميديكال بعرض جلسات تدريب على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي للمشاركين.
وقال الدكتور روهيل راغافان ، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة "تحرص ريسبونس بلس ميديكال على المدى الطويل بالإلتزام ببناء سلوكيات صحية وضمان رفاهية الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها . ونحن فخورون بالتعاون مع حدث "معاً نمشي" للسنة الثانية على التوالي. وتماشياً مع هذه المبادرة ، تم إطلاق جائزة "الصحة والعافية للطاقة البشرية" بقيمة مليون دولار أمريكي بالتعاون مع شركة برجيل القابضة لتعزيز الصحة والعافية للعاملين في مختلف القطاعات."
وعلى مدار العقد الماضي، أصبحت ريسبونس بلس ميديكال شريكاً أساسياً للحفلات الموسيقية والمهرجانات والأحداث الرياضية الكبرى محلياً وإقليمياً ، حيث شاركت في أكثر من 300 حدث في عام واحد .
حول ريسبونس بلس القابضة
تأسست شركة ريسبونس بلس القابضة في عام 2010، وتعدّ أكبر مزوّد لخدمات الرعاية الصحيّة وإدارة المواقع وخدمات الطوارئ الطبيّة في الإمارات العربية المتحدة . تمّ إدراج شركة ريسبونس بلس ميديكال في سوق أبوظبي للأوراق الماليّة عام 2010 ، تحت اسم ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ ، وهي مدرجة حالياً أيضاً في مؤشر FTSE GEIS كشركة عالمية ذات رأس مال صغير. وبفضل امتلاكها لأكبر أسطول من المركبات الطبيّة في المنطقة والذي يقدّر بـِ 426 سيارة إسعاف ، أصبحت شركة ريسبونس بلس ميديكال اسماً موثوقاً به وشريكاً مفضلاً في مجال عملها . حيث أجرت أكثر من 1.2 مليون جلسة تدريبية لمهنيي الرعاية الصحيّة وغير العاملين في مجال الرعاية الصحيّة ، وأكثر من 10,000 عملية إخلاء طبي طارئ بطائرات الهليكوبتر، وتقدّم دعماً طبياً موثوقاً للأحداث الرياضيّة الكبرى في المنطقة .
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