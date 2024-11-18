باس كويمان يكشف عن آفاق سوق الإمارات العربية المتحدة وسط التغييرات في القيادة الأمريكية

(MENAFN
- Atteline) * أسعار الذهب تنخفض من 2,740 إلى 2,701 دولار أمريكي قبل انتهاء عملية فرز الأصوات في الانتخابات يوم 7 نوفمبر
* أسعار الذهب تسجل تراجعاً كبيراً مرة أخرى خلال الأسبوع الماضي إلى أقل من 2,600 دولار أمريكي للمرة الأولى منذ سبتمبر
* سعر تبادل زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي ينخفض من 1.093 إلى 1.073
* أحدث إحصائيات البنك الدولي تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات بنسبة %4.1 في عام 2025
دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ ×× نوفمبر 2024: كشف باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة المساهمة العامة دي إتش إف كابيتال إس إيه، عن آخر أخبار السوق المالي في دولة الإمارات وسط التغييرات الأخيرة في القيادات الوطنية الأمريكية، حيث انتهت الانتخابات الأمريكية في 7 نوفمبر بانتخاب دونالد ترامب مجدداً رئيساً للولايات المتحدة، ليستعيد المنصب الذي شغله سابقاً من 2016 حتى 2020. ويؤكد باس أن الأثر الاقتصادي لنتيجة الانتخابات كان واضحاً جداً، حيث هبطت أسعار الذهب من 2,740 إلى 2,701 دولار أمريكي، وانخفض سعر تبادل زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي من 1.093 إلى 1.073 نقطة قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات. وسجلت أسعار الذهب تراجعاً أكبر خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى أقل من 2,6001 دولار أمريكي للمرة الأولى منذ 20 سبتمبر.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال باس: "تنعكس تقلبات الاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر على المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات، وذلك نتيجة ربط سعر صرف الدرهم بالدولار الأمريكي، الذي يوفر آفاقاً كبيرة للمستثمرين ولكن يجب الالتزام بالحذر أيضاً، لا سيما في مجالات مثل تبادل العملات الأجنبية والذهب. وبينما قد يواجه سوق الذهب مخاطر الهبوط على المدى القريب، إلا أن نتائج الانتخابات الأخيرة قد تمثل فرصةً كبيرة لزيادة الطلب عليه على المدى الطويل، وخصوصاً مع استمرار حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية الحالية أو نشوء اضطرابات إضافية أخرى. ومع اقتراب عام 2025، تعتبر مراقبة هذه التطورات عاملاً أساسياً للتخطيط المالي الاستراتيجي في دولة الإمارات."
ويعكس الهبوط الفوري لأسعار الذهب وسعر تبادل زوج عملات اليورو/الدولار الأمريكي حالة الترقب في السوق للتغير في السياسة الأمريكية، مما قد يؤدي إلى تغيير تدفقات رأس المال حول العالم ويؤثر على القوة الشرائية والتضخم في دولة الإمارات. ويمكن لدولة الإمارات، بصفتها مركز تجاري واستثماري مرتبط بالدولار الأمريكي، الاستفادة من هذه التوجهات والمستجدات إذا نجحت الأعمال التجارية والمستثمرون في التكيف مع تأثيرات السياسات المالية الأمريكية.
وتُشير التطلعات المستقبلية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات بنسبة %4.1 في 2025، بحسب التحديث الاقتصادي الأخير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن البنك الدولي، مما يسلط الضوء على مرونة المنطقة وآفاق النمو فيها على الرغم من التقلبات المحتملة في السوق. وتؤكد هذه التوقعات وجهود التنويع الاستراتيجي لدولة الإمارات على المسار الواعد لتحقيق قوة اقتصادية مستدامة في ظل الاقتصاد العالمي الذي يزداد ترابطاً.
ويواصل باس تحقيق نتائج استثنائية في العائد على الاستثمار للمستثمرين من خلال تنويع محافظ عدة شخصيات من أصحاب الملاءة المالية العالية والفائقة داخل الدولة وخارجها، حيث حقق المستثمرون الذين تعاونوا معه منذ تأسيس الشركة قبل 5 سنوات متوسط عائد على الاستثمار لا يقل عن %110، بما يتجاوز ضعف مبلغ الاستثمار الأولي، وعوائد إيجابية لأكثر من 60 شهراً على التوالي.
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