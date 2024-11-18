انفستكورب تعلن تعيين مشعل الجميح رئيساً تنفيذياً لشركة «انفستكورب السعودية»

(MENAFN
- APCO Worldwide) الرياض، 17 نوفمبر 2024: يسر انفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أن تعلن تعيين مشعل الجميح رئيساً تنفيذياً لشركة انفستكورب السعودية.
شغل مشعل الجميح سابقاً منصب المدير التنفيذي في انفستكورب للثروات الخاصة ونائب الرئيس التنفيذي لشركة انفستكورب السعودية، ومقرها الرياض. وقد انضم إلى انفستكورب في يونيو 2022، حاملاً أكثر من 20 عاماً من الخبرة في الخدمات المصرفية الاستثمارية. وفي العامين الماضيين، عمل عن كثب مع الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته، ياسر باجسير، لتنمية أعمال انفستكورب في المملكة العربية السعودية.
سيتولى نهار حوذان، الذي يعمل مع الشركة منذ عام 2016، منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة انفستكورب السعودية. وقد تقاعد ياسر باجسير، الرئيس التنفيذي لشركة انفستكورب السعودية المنتهية ولايته، من منصبه. وكان باجسير قد انضم إلى انفستكورب عام 2010 وأدى دوراً محورياً في تنمية أعمال الشركة في المملكة العربية السعودية.
بفضل علاقاته الواسعة في المملكة العربية السعودية وبوجود أحد أكبر الفرق المتخصصة في الاستثمارات البديلة، يتمتع الفريق العامل بشبكة علاقات عميقة عبر كل من قطاعَي الثروات الخاصة والمستثمرين المؤسسيين، بمن في ذلك الأفراد ذوو الثروات العالية للغاية والمكاتب العائلية والمؤسسات المالية وصناديق التقاعد والأوقاف وصناديق الثروة السيادية.
تعليقاً على ذلك، قال رئيس مجموعة توظيف الاستثمارات في انفستكورب، يوسف اليوسف: «أدّى مشعل دوراً فعالاً في دعم نمو شركتنا في المملكة العربية السعودية على مدار العامين الماضيين. ومن خلال عملي معه عن كثب، أعلم أنه سيواصل عملية توسّع الشركة في المملكة بفضل معرفته الغنية وفهمه للسوق المحلية».
أما مشعل الجميح فقال: «يسعدني أن أتولى هذا الدور. فمنذ انضمامي إلى إنفستكورب عام 2022، شهدنا وفرة من الفرص والرغبة في الاستثمار في المملكة، من خلال آلية ما قبل الطرح العام الأولي. وأتطلع إلى مواصلة استراتيجية النمو التي تنتهجها انفستكورب في المنطقة، والاستفادة من سوق ديناميكية وطموحة».
MENAFN18112024002825012069ID1108895802
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.