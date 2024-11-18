إسرائيل تشن حرباً إقليمية واسعة النطاق بهدف إعادة تشكيل الشرق الأوسط

(MENAFN
) رداً على الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل حرباً إقليمية واسعة النطاق بهدف إعادة تشكيل الشرق الأوسط, وكان الهدف الرئيسي لهذه الحملة هو "محور المقاومة" — وهو شبكة من الجماعات المرتبطة بإيران تشمل حماس في غزة، حزب الله في لبنان، الحوثيين في اليمن، نظام بشار الأسد في سوريا، وأجزاء من قوات الحشد الشعبي في العراق, على مدار العام الماضي، حاولت إسرائيل تفكيك البنية التحتية السياسية والعسكرية والاقتصادية واللوجستية والاتصالات الخاصة بهذا المحور، باستخدام مستوى من العمليات أكبر بكثير من الجهود السابقة, كما استهدفت الحملة قيادة هذه الجماعات، ما أسفر عن مقتل شخصيات بارزة من حماس وحزب الله، بالإضافة إلى قادة كبار في الحرس الثوري الإيراني(آي آر جي سي).
وعلى الرغم من التفوق التكنولوجي لإسرائيل والدعم الكبير الذي تتلقاه من الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، فإن إسرائيل واجهت صعوبة في القضاء التام على هذه الجماعات, لقد أظهر محور المقاومة مرونة كبيرة، وذلك بفضل الروابط العميقة التي تجمع هذه الجماعات داخل مجتمعاتها وعبر الحدود, إذ أن هذه الجماعات لا تشكل مجرد كيانات منفصلة، بل هي شبكة مترابطة بشدة، موحدة بالأهداف الإقليمية والإيديولوجية المشتركة، مما يعزز قدرتها على الصمود أمام الضغط العسكري, حيث إن قدرة المحور على امتصاص الصدمات، سواء كان ذلك من خلال اغتيال الجنرال قاسم سليماني في 2020، أو العقوبات الاقتصادية القاسية على إيران، أو الانهيار المالي في لبنان في 2019، أو الاحتجاجات الشعبية، قد زادت من عزيمتها, وعلى الرغم من هذه النكسات، استطاعت الجماعات الاعتماد على الدعم المحلي وصلاتها العابرة للحدود للتكيف والبقاء على قيد الحياة.
كما إن مرونة المحور المستمرة تشير إلى أن إسرائيل ستواجه صعوبة في القضاء على جماعات مثل حماس وحزب الله, في حين أن استراتيجية الحرب الشاملة لإسرائيل قد تحقق انتصارات تكتيكية على المدى القصير، مما يضعف هذه الجماعات مؤقتاً، فإن المحور من المرجح أن يتعافى من خلال الاستفادة من التحالفات المحلية والشراكات الإقليمية, في الواقع، استفادت الفصائل الأصغر ضمن المحور من الفوضى منذ 7 أكتوبر لتعزيز تأثيرها، حيث برزت جماعات مثل كتائب حزب الله في العراق والحوثيين في اليمن كلاعبين إقليميين بارزين, ولقد تطور محور المقاومة، الذي بدأته إيران في الثمانينات لمواجهة النفوذ الإسرائيلي وتصدير مبادئ الثورة، ليصبح شبكة قوية, كان دعم إيران لحزب الله في لبنان بداية لاستراتيجية أوسع لدعم الجماعات الوكيلة عبر منطقة الشرق الأوسط، من العراق وفلسطين إلى سوريا واليمن, وقد أصبحت هذه الشبكة، التي كانت تركز في البداية على تحدي إسرائيل، قوة إقليمية هائلة، مستفيدة من قدرتها على التكيف والتحالفات الإقليمية الواسعة.
MENAFN18112024000045015687ID1108895748
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.