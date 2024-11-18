قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عدة حملات دهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية

(MENAFN
) نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة حملات دهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقالات وإصابات وأضرار في الممتلكات, في مدينة بيت لحم، في بلدة الخضر جنوباً، اعتقلت القوات الإسرائيلية شابين، واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ما أدى إلى اختناق عدد من المواطنين, وفي وسط الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام شمال القدس، وأطلقت قنابل الغاز على المحال التجارية والسيارات, كما داهمت القوات الإسرائيلية بلدات سنجل وسلواد شمال وشرق رام الله، وشنّت حملة مداهمات في قرية المغير مستهدفة المنازل.
وفي نابلس، اعتقلت القوات الإسرائيلية شابين من داخل محل حلاقة في قرية بيت فوريك، كما داهمت بلدات سبسطية وبيتا, واندلعت اشتباكات في مخيم بلاطة للاجئين شمال الضفة الغربية، حيث أصيب شخصان إصابات خطيرة جراء قصف إسرائيلي على مبنى في المخيم, وأظهرت لقطات محلية استهداف جرافة إسرائيلية بواسطة جهاز متفجر أثناء استمرار الجرافات في هدم ممتلكات الفلسطينيين في المنطقة, وفي شمال الضفة الغربية، داهمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين، واعتقلت شاباً، فيما أقامت نقطة تفتيش خلال المواجهات المستمرة, كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية جيت شرق قلقيلية, ومع استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة، شهدت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تصعيداً مماثلاً في العمليات العسكرية واعتداءات المستوطنين, ووفقاً للبيانات الفلسطينية الرسمية، أسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد 783 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 6300 آخرين.
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