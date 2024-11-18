أكثر من 111 مدنياً فلسطينياً يقتلون

(MENAFN
) منذ صباح يوم الأحد الموافق 17نوفمبر، قُتل أكثر من 111 مدنياً فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، جراء الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، خاصة في المناطق الشمالية، وفقاً لتقارير غير رسمية, في اليوم الـ408 من العدوان الإسرائيلي، قُتل 72 شخصاً في 10 غارات عنيفة استهدفت مخيم الشاطئ في مدينة غزة وبيت لاهيا في الشمال, استخدمت هذه الغارات كميات كبيرة من المتفجرات لتدمير المباني السكنية والمدارس والملاجئ للنازحين.
وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تم تدمير عدة مبان سكنية في المنطقة الغربية، بينما استهدفت غارات أخرى شرق دير البلح في وسط القطاع، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين, وفي وقت لاحق من مساء الأحد، أسفرت المزيد من القصف عن مقتل أربعة مدنيين آخرين: اثنان في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، واثنان آخران في المنطقة الصناعية غرب مدينة غزة وفي حي تل الهوى جنوب غرب غزة.
كذلك في مختلف مناطق القطاع، استمر القصف الجوي في إصابة العديد من المواطنين، وخاصة في المناطق الشرقية من رفح, ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، وصل عدد القتلى إلى 43,846 فلسطينياً، معظمهم من النساء والأطفال، في حين بلغ عدد الجرحى أكثر من 103,740, وما زالت آلاف الجثث تحت الأنقاض، حيث تعذر على فرق الإنقاذ الوصول إليها بسبب شدة القصف والحصار المستمر, وفي ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، نجحت هيئة الهلال الأحمر الفلسطيني في إخلاء 15 مريضاً من مستشفى العودة إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بالتنسيق مع الصليب الأحمر للتعامل مع الظروف الإنسانية الصعبة جراء العدوان.
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