مدرس يذهل المصريين.. أهدى جوائز بالملايين لطلابه

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تصدر مدرس حديث المصريين على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية.
فقد نجح معلم مادة الجيولوجيا والأحياء للثانوية العامة في مصر، ماجد إمام المعروف باسم "جو ماجد"، في التسويق لنفسه بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، معلناً عن جوائز كبيرة لطلابه، ما ساعده في الانتشار، ووصول عدد الحاضرين لدروسه إلى 500 في الحصة الواحدة.
خط ساخن
حتى إن "أحمد" وهو أحد طلاب الثانوية العامة، لم يتمكن من الحجز إلا عن طريق التواصل مع الخط الساخن للمدرس، ليرسل له السكرتير لاحقا تفاصيل الدفع.
فيبدأ الطالب في الحصول على جدول الحصص الخاصة به عن طريق المنصة والموقع الإلكتروني الخاص بالمدرس.
ولعل آخر صيحات هذا المعلم، الإعلان عن جائزة سيارة جديدة يصل سعرها قرابة 2 مليون جنيه، فضلا عن توزيع جوالات باهظة الثمن لعدد كبير من الطلاب.
وفي السياق، أوضح ماجد في تصريحات لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت": "إن الهدف من توزيع الجوائز هو تحفيز ودعم الطلاب".
كما أكد أن وجوده على منصات التواصل الاجتماعي ليس من أجل الشهرة، بل بهدف التواصل مع الطلاب وتحفيزهم الدائم، وأردف أنه خلال فترة الدراسة يفعل هاشتاج تحت عنوان "عافر حلمك يستاهل"، لتشجيع الطلاب.
إلى ذلك، أشار إلى أنه يضع شروطا لمن يحصل على السيارة الهدية كل عام، منها أن يكون الطالب متواجدا على منصته ومسجلا نسبة حضور عالية.
يشار إلى أن المعلم المثير للجدل كان سلم مؤخرا سيارة موديل 2023 للطالب الفائز في نتائج الثانوية العامة، فضلا عن الكثير من الهدايا الأخرى أيضا ومنها موبيلات ولاب توب، بالإضافة إلى رحلات عمرة.
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