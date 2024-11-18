مدرس يذهل المصريين.. أهدى جوائز بالملايين لطلابه

MENAFN - Khaberni) خبرني - تصدر مدرس حديث المصريين على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية.

فقد نجح معلم مادة الجيولوجيا والأحياء للثانوية العامة في مصر، ماجد إمام المعروف باسم "جو ماجد"، في التسويق لنفسه بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، معلناً عن جوائز كبيرة لطلابه، ما ساعده في الانتشار، ووصول عدد الحاضرين لدروسه إلى 500 في الحصة الواحدة.

خط ساخن

حتى إن "أحمد" وهو أحد طلاب الثانوية العامة، لم يتمكن من الحجز إلا عن طريق التواصل مع الخط الساخن للمدرس، ليرسل له السكرتير لاحقا تفاصيل الدفع.

فيبدأ الطالب في الحصول على جدول الحصص الخاصة به عن طريق المنصة والموقع الإلكتروني الخاص بالمدرس.

ولعل آخر صيحات هذا المعلم، الإعلان عن جائزة سيارة جديدة يصل سعرها قرابة 2 مليون جنيه، فضلا عن توزيع جوالات باهظة الثمن لعدد كبير من الطلاب.

وفي السياق، أوضح ماجد في تصريحات لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت": "إن الهدف من توزيع الجوائز هو تحفيز ودعم الطلاب".

كما أكد أن وجوده على منصات التواصل الاجتماعي ليس من أجل الشهرة، بل بهدف التواصل مع الطلاب وتحفيزهم الدائم، وأردف أنه خلال فترة الدراسة يفعل هاشتاج تحت عنوان "عافر حلمك يستاهل"، لتشجيع الطلاب.

إلى ذلك، أشار إلى أنه يضع شروطا لمن يحصل على السيارة الهدية كل عام، منها أن يكون الطالب متواجدا على منصته ومسجلا نسبة حضور عالية.

يشار إلى أن المعلم المثير للجدل كان سلم مؤخرا سيارة موديل 2023 للطالب الفائز في نتائج الثانوية العامة، فضلا عن الكثير من الهدايا الأخرى أيضا ومنها موبيلات ولاب توب، بالإضافة إلى رحلات عمرة.