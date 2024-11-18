الاحتلال يحتجز أكثر من 30 مواطنا بعد اقتحامه مخيم الدهيشة

الاحتلال يحتجز أكثر من 30 مواطنا بعد اقتحامه مخيم الدهيشة
التاريخ
11/18/2024 2:09:59 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وفتشت معظم منازله وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت أكثر من 30 مواطنا لساعات، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.
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