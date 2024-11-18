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الاحتلال يحتجز أكثر من 30 مواطنا بعد اقتحامه مخيم الدهيشة

11/18/2024 2:09:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وفتشت معظم منازله وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت أكثر من 30 مواطنا لساعات، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

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