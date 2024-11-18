شهداء بينهم أطفال بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في خان يونس

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال، فجر اليوم الإثنين، إثر الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطن وزوجته وطفليه، إضافة لإصابة طفلته بجروح خطيرة، بعد قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال قصفت منطقة الميدان في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومناطق في جنوب وغرب مدينة غزة وسط القطاع، والمناطق الشمالية والغربية لمدينة رفح جنوب القطاع.

ونسفت قوات الاحتلال مبان سكنية في محيط شارع 8 بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,846 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,740 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.