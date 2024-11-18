Monday, 18 November 2024 10:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شهداء بينهم أطفال بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في خان يونس

11/18/2024 2:09:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال، فجر اليوم الإثنين، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطن وزوجته وطفليه، إضافة لإصابة طفلته بجروح خطيرة، بعد قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال قصفت منطقة الميدان في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومناطق في جنوب وغرب مدينة غزة وسط القطاع، والمناطق الشمالية والغربية لمدينة رفح جنوب القطاع.

ونسفت قوات الاحتلال مبان سكنية في محيط شارع 8 بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,846 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,740 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

MENAFN18112024000205011050ID1108895673

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث